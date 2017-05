El sector pesquero espera un escaso seguimiento del paro biológico voluntario del marisqueo y el pulpo en Málaga

Las condiciones y requisitos exigidos para poder beneficiarse de las ayudas establecidas durante el mes de paro biológico del marisqueo ha llevado al sector pesquero en la provincia a prever un escaso seguimiento de la parada voluntaria programada del 1 al 31 de mayo en todo el litoral mediterráneo andaluz. Y ello a pesar de que Málaga cuenta con el mayor número de embarcaciones dedicadas a este tipo de arte, 131 de un total de 234 desde Garrucha, en Almería, a Tarifa, en Cádiz, y de la posibilidad de poder obtener ayudas, tanto armadores como tripulantes, durante toda la parada.

El puerto pesquero malagueño en el que más barcos dedicados al marisquero se han acogido a la parada es Caleta de Vélez con 10 de un total de 34, según ha confirmado la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores, María del Carmen Navas, que ha explicado que el problema es que no todas las embarcaciones figuran en el censo del marisqueo o cumplen los requisitos exigidos.

De hecho, son estos requisitos los que han impedido que un mejor número de barcos se hayan podido acoger. Una de las exigencias para poder acceder a las ayudas es no haber sido sancionado dos años previos a la parada o que en el supuesto de ser sancionado en cinco años posteriores los barcos deberán devolver la ayudas con los intereses.

El resto de las embarcaciones de marisqueo de la provincia pertenecen a los puertos de pesqueros de Estepona (38), Fuengirola (31), Málaga (16) y Marbella (12).

Aunque todavía no se dispone de datos definitivos sobre el seguimiento de la parada, las previsiones iniciales del sector apuntan a que no superan la veintena de embarcaciones. El paro debe abarcar todo el mes, del 1 al 31 de mayo, y obliga al barco a estar parado y no faenar con otros artes.

Los armadores podrán solicitar la ayudas hasta 15 días después de haber concluido al parada.

El delegado del Gobierno andaluz en Malaga, José Luis Ruiz Espejo, ha calificado sin embargo de “histórico” este paro biológico al señalar que ha sido consensuado entre el sector y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Ruiz Espejo ha explicado asimismo que las ayudas son cofinanciadas al 50% por la Junta de Andalucía y la UE. En total destinan 1,4 millones de euros para todo el litoral mediterráneo andaluz.

Las ayudas fijadas ascienden a 100 euros durante un máximo de 23 días para los armadores y de 45 euros por día para los tripulantes, que podrán percibir el mes completo (1.395 euros).

La medida tiene como finalidad preservar los calderos y sus sostenibilidad, aún cuando el delegado territorial de Agricultura y Pesca, Javier Salas, ha asegurado que el estado de los caladeros malagueños de moluscos bivalvos (concha fina, chirla, corruco y coquina) es “bueno”.

“Esta parada no responde a ninguna crisis en el caldero. Se trata de una apuesta para seguir mejorándolo y preservar la actividad pesquera”, ha manifestado Salas.

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia, Miguel Ángel Carmona, ha declarado que la parada está asociada al plan de gestión del litoral andaluz. Asimismo ha manifestado que se trata de un paro que se financia el mes completo, aunque ha precisado que no todos los barcos tienen el mismo