¿Qué es la histaminosis y qué me puede pasar?

La histaminosis es un tipo de intoxicación que se puede producir por distintas causas. En el caso en el que estamos se trataría al parecer de una histaminosis tóxica que se produce al consumir pescados mal conservados o en mal estado. Dicho alimento tendría una gran cantidad de histamina que no puede desactivarse en el tubo digestivo, lo que provoca molestias o reacciones, que pueden ser de distinta índole. Y es que la histamina es una sustancia química que se encuentra en nuestro cuerpo y que sirve para trasladar información a las células para que todo en nuestro organismo funcione adecuadamente. Ayuda a regular la memoria, interviene en la digestión, incrementa la permeabilidad de los vasos sanguíneos y es un importante mediador inflamatorio. Forma parte fundamental en los procesos alérgicos, pues al detectar que una persona no tolera un determinado alimento se genera histamina, que producen reacción alérgica, informándonos de que algo pasa. En este caso al contenerla en exceso el alimento ingerido se produciría reacción en la persona que lo hubiera comido al no poder ser procesado adecuadamente por nuestro organismo.

Y es que habitualmente cuando la ingerimos por los alimentos no nos aporta nada, se suele expulrar por la orina, pero puede causar problemas si no conseguimos metabilizarla por algún problema de salud o bien, como parece el caso, su concentración se eleva demasiado siendo complicada su eliminación por parte del nuestro cuerpo.

La gravedad de los síntomas puede variar dependiendo de la cantidad de histamina y de otras sustancias que se hayan podido ingerir conjuntamente con ella y, por supuesto, de la sensibilidad del individuo. De momento, en los casos registrados son leves y han producido en los afectados picor de garganta, rubor y sudor facial, nausea y vómitos, cefaleas y eritema cutáneo. En ninguno de los casos ha sido necesario el ingreso. Todos han evolucionado favorablemente y se encuentran en sus domicilios.

En la intoxicación por histamina los síntomas suelen aparecer rápido y se puede confundir con una reacción alérgica.