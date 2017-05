Los hoteleros recogerán firmas para reclamar el apoyo de la sociedad a la construcción del tren litoral

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) recogerá firmas entre la sociedad civil, tanto residentes como visitantes, para reclamar la construcción del tren litoral hasta Marbella, una infraestructura que "beneficia a toda Andalucía" y que, según el presidente de esta patronal, es "fundamental" para el desarrollo, no sólo desde el punto de vista turístico sino para la propia ciudadanía.

Callejón ha invitado a ciudadanos y visitantes a sumarse a esta recogida de firmas y ha sostenido que el turismo pide sostenibilidad "y no se me ocurre mejor manera que el tren". Así, lo ha indicado en el foro organizado por Aehcos y los clubes rotarios de Málaga en el que ha participado el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José Alba.

Este experto ha indicado que el hecho de que el tren litoral llegue a Marbella no debe verse como un "privilegio" para Málaga sino como una "oportunidad de que el resto de Andalucía y de otros puntos de España tengan más facilidad de conexión", además de suponer una "oportunidad para rehabilitar la franja más litoral" de la provincia.

"Es un proyecto que interesa a todos", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que en la provincia malagueña "hay que generar niveles de autoestima más avanzados de los que se tienen". En este sentido, ha considerado necesario el apoyo de las administraciones, asegurando que este proyecto no saldrá adelante "si hay rivalidad entre ellas".

También ha abogado por aportar una solución financiera sostenible, asegurando que "no hay dinero público para hacer este proyecto y no lo va a haber de aquí a cinco o seis años". No obstante, a su juicio, "sí hay dinero para este tipo de proyectos", aunque no necesariamente tiene que ser público.

En este sentido, en el coloquio uno de los miembros de un Club Rotary ha indicado que el Banco Europeo de Inversiones "estaría interesado en financiarlo todo si tiene el proyecto". Alba ha reiterado que el problema "no es el dinero".

Distintas opciones

Sobre la solución técnica más viable, este ingeniero ha apostado por una nueva línea completa desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol hasta Marbella en un primer tramo y conectada con la línea AVE a la altura de la barriada de Campanillas, en la capital. Esto permitiría a los trenes circular a una velocidad de entre 150 y 180 kilómetros por hora permitiendo que el viaje se hiciera en 30 minutos aproximadamente.

Lo que hay que descartar, según Alba, es prolongar el tren de Cercanías actual que llega hasta el municipio malagueño de Fuengirola y lo basa en que en dicha línea no se permiten velocidades superiores a 80 kilómetros por hora. Esto supondría que no cumpliría los objetivos de tiempos de viaje y no sería competitivo, tardándose de Málaga a Marbella alrededor de una hora y media en tren.

Por esta razón, para este ingeniero, el tren litoral con ancho AVE debería tener pocas estaciones, una por municipio por el que discurra. No obstante, ha aclarado que habría que crear aparcamientos y autobuses lanzaderas con horarios fluidos para garantizar el acceso a este medio de transporte. Para Alba, el poner demasiadas estaciones lastraría el proyecto al alargar mucho los tiempos de viaje.

Cuestionado precisamente por los planes del Gobierno central de que lo que se ejecute sea la prolongación del Cercanías a Marbella, este experto ha apuntado que conoce que el Ministerio de Fomento "estaría en la mejor disposición" y ha reiterado que tardar una hora y media en llegar de Málaga a Marbella "no sirve para nada".

Por ello, ha insistido también en que hay que "hacer bien los deberes, definir bien los objetivos e incluso colaborar entre todos para presentar la solución de financiación de este proyecto".

Alba ha destacado la decisión tomada a finales de los años 60 de que la línea de Cercanías discurriera por el aeropuerto, "fue estratégico". En este punto, ha indicado que lo que pasa en esta infraestructura "nos dice lo que pasa en la provincia", considerándolo un "termómetro fundamental" que en unos dos años superará los 20 millones de pasajeros.

También ha señalado que este proyecto del tren litoral debe hacerse por fases: "no podemos obsesionarnos con todo o nada porque eso es perder seguro. Hay que programar"; y ha considerado que si lo que quiere el Ministerio es "invertir lo menos posible, mejor no hagas nada".

Por último, ha aludido a la importancia del AVE a Granada, el 'bypass' en Almodóvar del Río y el tren litoral de la Costa del Sol, que darían "una potencia estratégica a Andalucía", ya que se conectaría por tren a más de cinco millones de residentes en poco más de una hora, más allá de los turistas.

"Es momento de actuar"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asistido también a este foro, donde ha destacado la importancia del tren litoral, el empleo que crearía y ha recordado que de esta idea "se viene hablando y hablando y es momento de actuar".

Ha recalcado que la línea de Cercanías actual "es insuficiente para lo que necesita Málaga y la Costa del Sol" y ha recalcado la "oportunidad" que supone el aeropuerto, "que permitiría articular el territorio andaluz".

En opinión de De la Torre, el tren litoral tiene que ser un proyecto "bien planteado" y ha considerado positivo que rotarios y hoteleros "creen ambiente". Además, ha defendido que el Ayuntamiento, a través de Promálaga, también "ayudará con los estudios que se presenten a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Fomento para abordar su realización de manera público-privada".