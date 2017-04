Denuncian al Circo de los Horrores por «denigrar» a los enfermos mentales

Una imagen «denigrante, degradante, negativa y completamente distorsionada» de las personas que tienen problemas de salud mental y de los profesionales que trabajan en éste ámbito. Esa es la impresión que da el espectáculo ‘Manicomio’ del Circo de los Horrores, según la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), que después de la intervención de su presidenta en el pleno del Ayuntamiento de Málaga del pasado jueves, denunció ayer ante la Fiscalía este espectáculo.

Su representante, Concha Cuevas, solicitó a través de una moción presentada por el PSOE que el Ayuntamiento retire la licencia al espectáculo –que representará su función en el mes de junio en la ciudad, según la web de la empresa–, argumentando que la ley que regula los espectáculos públicos de Andalucía prohíbe «expresamente» la celebración de espectáculos que atenten contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Sin embargo, la Federación no se ha quedado simplemente en la cuestión política, sino que ayer mismo denunció ante la Fiscalía este show, que según entienden muestra a estas personas como «seres peligrosos psicópatas, violentos, temidos, objeto de burla y de castigos o vejaciones». Además, según Cuevas el mismo asocia «deliberadamente» los tratamientos y los profesionales de salud mental con violencia, sufrimiento, o muerte.

Cuevas, durante su intervención en el pasado pleno de Málaga. / SUR

A su juicio, estas representaciones van en contra de toda la actividad rehabilitadora y de concienciación social de las personas afectadas por un problema de salud mental, «ya que la imagen, los comportamientos, la información que se transmite en el mismo, que admite tanto a menores como adultos, supone un grave atentado contra la dignidad, la imagen y el honor de las personas con problemas de salud mental, y es por la culpa de espectáculos como éste que las personas con enfermedad mental vivan en su día a día el estigma, el rechazo, el desprecio y la discriminación de la ciudadanía», argumentó.

En criterio del escrito presentado ante el Ministerio Fiscal, FEAFES considera que esta representación puede llegar a ser constitutiva de un delito de odio recogido en el artículo 510 del Código Penal. Afirman que la Constitución Española garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, «derechos fundamentales que tienen, por ello, una especial protección limitando, incluso, el ejercicio de las libertades de expresión», apuntan en el escrito. «El derecho al honor, a la propia imagen y a la dignidad de este colectivo no es ni superior, ni inferior, sino igual que el del resto de personas que forman la sociedad, por lo que pedimos respeto hacia su discapacidad, hacia su dolor y su dignidad», sentencian.

Este mismo argumento fue presentado el pasado jueves ante el pleno municipal por parte del PSOE, lo que permitió la intervención de Cuevas ante todos los concejales. Tal como explicó Estefanía Martín Palop, la edil socialista que defendió la iniciativa, el objetivo era plantear que de ahora en adelante el Consistorio no conceda permisos para espectáculos como éste, «pero también aprobar una censura al alcalde por no haber cumplido con un mandato similar en 2013 que no se ha ejecutado», señaló.

Parada en Málaga

Finalmente, el PP consiguió introducir una enmienda para que se conforme un grupo de trabajo –del que formará parte FEAFES también– para estudiar de qué manera y bajo qué fórmula legal se podría impedir conceder la licencia para este espetáculo en concreto u otros similares con el mismo contenido. En cuanto al Circo de los Horrores, que regresa a la capital de la Costa del Sol, SURintentó ponerse en contacto con su equipo de prensa durante todo el día de ayer para recabar su versión, aunque sin éxito. El espectáculo ‘Manicomio’ tiene previsto estar en la ciudad entre los días 8 y 11 de junio.