Bendodo apuesta por convertir a Málaga en “el tercer eje económico, tecnológico, turístico y cultural de España”

El presidente del PP malagueño y candidato a la reelección, Elías Bendodo, se ha reunido esta mañana con afiliados del partido en la capital en un acto en el que ha estado arropado por Celia Villalobos y Francisco de la Torre. Bendodo ha agradecido “el cariño y el apoyo” demostrado por los militantes en la votación celebrada el jueves y el viernes, en la que era candidato único y recabó un 98,7% de apoyos. Estos comicios, introducidos por primera vez en el PP, suponen la primera vuelta del proceso de elección, que culminará con la ratificación por los 1.148 compromisarios durante el próximo congreso provincial.

En este encuentro, celebrado en el CAC, el líder de los populares malagueños ha apostado por convertir, de aquí a diez años, a Málaga “en el tercer eje económico, tecnológico, turístico y cultural de España, después de Madrid y Barcelona. Bendodo ha reconocido que es una meta “difícil”, pero posible, y ha argumentado que Málaga es la segunda provincia española que más población va a ganar en la próxima década. “En el área metropolitana van a vivir cerca de 800.000 malagueños”, ha resaltado. Para aprovechar este tirón demográfico, la ciudad debe unir fuerzas con el “eje metropolitano y litoral”, en el que se incluyen municipios como Torremolinos, Rincón de la Victoria o Alhaurín de la Torre. Bendodo considera que la fórmula para lograr situar a Málaga en ese 'top 3' de ciudades está “inventada” y “funciona”: “Es la que han aplicado Celia Villalobos y Francisco de la Torre para llevar a Málaga a sus mayores hitos de su historia”, ha afirmado.

Bendodo no ha dejado pasar la oportunidad de criticar a Susana Díaz, una presidenta de la Junta “a la fuga” que no está “ni diez minutos pendiente de Andalucía” porque “prefiere estar de gira por España”. Además, ha asegurado que la Junta mantiene “bloqueadas” en la provincia inversiones por valor de 745 millones de euros “ya sea porque no invierte o porque no permite que inviertan otros”. Entre esas actuaciones ha citado la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre, el vial distribuidor, el cauce del Guadalmedina, el metro, el Plan de la Bicicleta o Arraijanal.

Corrupción

En un momento en el que la corrupción está más que nunca en primer plano de la actualidad tras la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, los dirigentes malagueños del PP han defendido la “dignidad” del oficio de la política y de su partido. “Hay personas que no defienden los intereses generales y tienen que ser apartadas”, ha afirmado Bendodo. “De vez en cuando surgen personas indignas de estar en política. Y nos dan asco. Pero un grupo de malas personas no puede entorpecer la dignidad de este partido”, ha apuntado