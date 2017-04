La sorprendente vuelta de Maldonado al PSOE

Los cinco expresidentes socialistas vivos de la Diputación de Málaga escenificaron el pasado miércoles, durante la celebración del Día de la Provincia, su apoyo a Pedro Sánchez cara a las primarias del 21 de mayo para elegir al nuevo líder del partido. En la fotografía aparecen Enrique Linde, José María Ruiz Povedano, Juan Fraile y Salvador Pendón, que ya habían expresado su apoyo al exsecretario general; pero lo más sorprendente y llamativo fue la presencia de nuevo en la primera línea política de Antonio Maldonado, que de esa forma visualizó la vuelta al PSOE, formación de la que se había desvinculado en los últimos años.

Maldonado es un histórico del socialismo malagueño ya que fue durante dieciocho años (de 1979 a 1997) alcalde de Mijas –una de las grandes ciudades e la provincia–, presidente de la Diputación entre 1986 y 1991 y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. A finales de la década de los noventa del pasado siglo se dio de baja del PSOE. No quedó ahí su distanciamiento del que había sido su partido. En las elecciones municipales de 2003 fundó el Partido Socialdemócrata de Mijas (PSM) con el que optó a la Alcaldía; obtuvo un 8,93% de los votos y dos escaños en un Ayuntamiento gobernado entonces por Agustín Moreno, quien lo había sustituido como regidor.

Se afilió al PSOE el pasado octubre y apoya a Sánchez, «el menos malo» de los candidatos a liderar el partido

En las elecciones municipales de 2011, el PSOE perdió la Alcaldía de Mijas –tradicional bastión socialista desde los inicios de la democracia– y llegó el popular Ángel Nozal. Aquella noche electoral Maldonado participó en el acto de celebración en el cuartel general de los populares mijeños y pocos días después, el nuevo regidor anunció que el exsocialista sería asesor municipal en el Hipódromo de la Costa del Sol. Un acercamiento del exsocialista al PPque no gustó al PSOE local ni provincial.

Por ello, en las filas socialistas mijeñas y malagueñas ha sorprendido y ha creado cierto malestar la reaparición en la primera línea política de Maldonado posando con los otros expresidentes de la Diputación en el apoyo a Sánchez.

«Dar el callo»

Antonio Maldonado, que es profesor en la Universidad de Pekín (China), explicó ayer a SUR que decidió volver al PSOE el pasado octubre tras el tenso y polémico comité federal que supuso la salida de Pedro Sánchez de la secretaría general y el nombramiento de una gestora. «No me pareció bien el procedimiento que se siguió y cuando uno ve una situación irregular y atípica es el momento de dar el callo y por eso me afilié», justificó para regresar al que había sido su partido.

Dice que está afiliado en la agrupación de El Palo, de la capital, pero este periódico pudo confirmar que lo hizo a través de la afiliación directa, un sistema telemático controlado desde Madrid y que no hace necesario acudir a ninguna agrupación. Para votar en las primarias del 21 de mayo tendrá que hacerlo en la sede provincial del partido.

Maldonado calificó de «error» el haber fundado un partido para presentarse a las elecciones municipales de 2003 y le quitó hierro al haber asesorado a un alcalde del PP. «Nozal me pidió que recuperara las carreras de caballo en el hipódromo y cuando vi que no se podía se lo dije y me fui de nuevo a China. No llegó ni a un año el tiempo que estuve», manifestó.

Ahora muestra su respaldo a Pedro Sánchez en la pugna con Susana Díaz y Patxi López por liderar el PSOE. «Lo cual no significa que me parezca el mejor, sino el menos malo. Un PSOE más a la izquierda es la única manera de frenar a Podemos», aseguró.