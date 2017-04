Juanma Moreno propone en Málaga una rebaja fiscal para los gastos de guardería

Juanma Moreno ha propuesto esta mañana una rebaja fiscal del 15% del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para gastos de guardería. Un anuncio que el presidente del PP de Andalucía ha hecho en Málaga tras reunirse con representantes de las escuelas infantiles que se oponen al nuevo modelo de financiación aprobado por la Junta para la educación de cero a tres años.

Moreno ha expuesto ante la prensa que dentro del paquete de medidas fiscales de “su proyectos de gobierno” y para lograr una conciliación “real” se recogen deducciones para familias numerosas, con hijos con discapacidad o con problemas económicos, además de la rebaja el 15% del IRPF por gastos de guardería.

El líder de los populares andaluces ha instado a la presidenta de la Junta a que retire “el decretazo” de las escuelas infantiles aprobado junto “a su aliado” Ciudadanos y busque “un hueco en su apretada agenda de partido para sentarse negociar con las plataformas”. “Que se siente y abra con el sector un diálogo sincero, no un diálogo de besugos y de imposición que es lo que ha hecho hasta ahora”, ha afirmado.

En este sentido, Juanma Moreno ha reprochado a Susana Díaz su dedicación a la campaña interna de su partido cara a las primarias del 21 de mayo, donde opt a la secretaría general del PSOE, y ha dicho que hoy quien debería estar en Málaga es Susana Díaz “pero estará en Santander dedicada a no defraudar sus ambiciones personales”. “Mientras Andalucía se va descosiendo y sufre graves problemas de deterioro por falta de gobierno y gestión, no pasa un día en que Díaz no dedique su tiempo a su carrera en las primarias del PSOE”, ha manifestado.

Moreno se ha comprometido a derogar este “decretazo” si llega al gobierno de la Junta y ha lamentado que no hay un asunto de calado social con el que el gobierno andaluz no consiga generar un conflicto. En este punto, ha recordado que la nueva normativa de al Junta ha puesto en contra a trabajadores, sindicatos, patronal y padres. “Se ha generado un problema grave que antes no existía”, ha apostillado.

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Escuelas Infantiles Unidas, Gonzalo de Castro, ha hecho patente “la indignación” del sector con un decreto que es “malo para las escuelas infantiles y para las familias ya que van a tener menos bonificaciones y ayudas”.

De Castro, que no ha precisado las reducciones que sufrirán las familias, ha explicado que una familia con los mismos ingresos que hace un año en esta ocasión “recibirá menos ayuda, lo cual no es justo”.