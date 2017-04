Más del 95% del alumnado consigue plaza en el centro solicitado en primer lugar en Málaga

Casi todos los niños y niñas de 3 años que este próximo curso se incorporen al colegio tendrán plaza en el centro elegido por las familias en primera opción. La caída de la natalidad se está dejando notar, de manera que quedan libres casi dos mil plazas de las ofertadas por la Delegación de Educación. En concreto, según informan desde la Delegación de Educación, en el plazo previsto se han presentado 12.900 solicitudes de nuevo ingreso, cuando la oferta alcanzaba las 14.700, «con lo que hay puestos escolares libres en prácticamente todas las zonas», aseguran.

Padres del CEIP Los Guindos piden una tercera línea de 3 años

Padres de la zona Oeste de la capital se están movilizando para reclamar una tercera línea en el CEIP Los Guindos, de manera que se pueda atender la demanda de plazas. Hoy se concentran ante las puertas del colegio, a las 12.30 de la mañana. Según exponen, cuando se realizó la jornada de puertas abiertas se les informó de que había tres líneas, es decir, tres clases de 25 plazas cada una, con un total de 75 para el alumnado de 3 años de nuevo ingreso. Confiando en esto, 72 familias han solicitado la plaza en este colegio. La portavoz de la plataforma de afectados, Eva Moreno, indica que el colegio ha tenido estas tres líneas en los últimos cuatro cursos, «que se cubrían sin problema».

Pero ahora se han encontrado que solo se han autorizado dos líneas, con un total de 50 niños, por lo que quedan 22 por reubicar en otros colegios de la zona. Consideran «poco lógico» que si hay demanda no se ponga esta tercera línea. Desde Educación indican que en la misma zona «hay centros educativos con plazas libres». Pero los padres aluden también a que el CEIP Los Guindos es el único bilingüe inglés de la zona (otro tiene francés), que es el que quieren para sus hijos. Dicen además que algunos de los colegios que les proponen «están a más de 2 kilómetros del domicilio de los alumnos» y que también tienen «un proyecto curricular distinto», como puede ser el relativo al bilingüismo. No obstante, Educación no se cierra a «adoptar otras opciones, en el caso de que sean viables».