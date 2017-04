El PP de Málaga escenifica su apoyo a Elías Bendodo

Música de Dani Martín, flores rojas de pacífico y 20 grados a la sombra a la espalda de la sede del Aula del Mar junto al Palmeral de las Sorpresas del puerto han puesto esta mañana la escenografía al acto con el que el Partido Popular de Málaga ha querido escenificar su apoyo a su presidente desde hace ocho años, Elías Bendodo, que aspira a revalidar el cargo en el congreso provincial que la formación celebrará los días 19 y 20 de mayo.

Hasta una decena de intervenciones a lo largo de una hora han precedido al discurso de Bendodo. Representantes del partido en diferentes puntos de la provincia han ido tomando la palabra para alabar la gestión de su presidente provincial y manifestarle su respaldo con vistas a su reelección. Silvestre Barroso (Benarrabá), Mari Paz Fernández (Ronda), María del Carmen Moreno (Árchez), Francisco Delgado Bonilla (Vélez-Málaga), Miguel Ángel Sánchez (Sierra de Yeguas), Manuel Barón (Antequera), Félix Lozano (Pizarra), Joaquín Villanova (Alhaurín de la Torre), Esperanza Oña (Fuengirola) y el alcalde de la capital Francisco de la Torre (incorporado a los 45 minutos de empezar el acto) han ido intercalando las alabanzas a Bendodo con las críticas al PSOE y a la Junta de Andalucía.

Ya en el atril, el presidente del PP de Málaga y de la Diputación Provincial ha aludido de manera indirecta -sólo él, Oña y Delgado Bonilla lo han hecho- al nuevo caso de corrupción que salpica al Partido Popular, con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para el que ayer se dictó prisión incondicional en el marco de la ‘operación Lezo’ por supuestos casos de corrupción en el Canal Isabel II. “Ahora no es un momento fácil y podríamos suspender este acto (…), pues no. Creo que hay que dar la cara siempre, que hay que explicar las cosas siempre, que hay que decir que no todos somos iguales, que hay que decir que somos muchos, pero no todos somos buenos”, ha defendido Bendodo.

“Hay que decir dentro de los muchos que somos hay gente que no funciona o que funciona mal y esa gente tiene que ser apartada. El partido queda y las personas pasan y el proyecto tan importante para España que es el Partido Popular no puede mancharse ni quedar dilapidado porque dos o tres golfos lo usen a su antojo”, ha argumentado el presidente de los populares en Málaga.

Acto seguido, Bendodo ha pasado al plano orgánico para recordar los 35.000 malagueños afiliados al Partido Popular, al tiempo que se ha mostrado “abrumado del apoyo y del cariño” escenificado esta mañana en torno a su gestión y su persona.

Bendodo ha reivindicado que durante su etapa al frente del PP malagueño el partido trasladó sus buenos resultados electorales en los municipios del litoral a las localidades del interior de la provincia. Al tiempo, ha presentado al PP como “paradigma de partido unido”. Y ha girado esa tuerca para rematar: “El reto es que la unidad de la que hacemos gala tenemos que saber aprovecharla. La unidad tenemos que transformarla en gobiernos y en victorias”.