«Hemos perdido trabajos y parejas por los dolores»

Cuatro afectadas por casos graves de endometriosis, aquellos en los que uno o más órganos vitales han sido alcanzados, narran sus historias para concienciar sobre la necesidad de acudir al médico cuando los dolores menstruales sean intensos y para reclamar mayor especialización y diagnósticos más rápidos y eficaces. Algunas decidieron ser madres antes de que la enfermedad les provocase infertilidad y todas han perdido trabajos y parejas por la incomprensión social: «Creen que tenemos un simple dolor de regla y que exageramos cuando la realidad es que a menudo ni siquiera podemos movernos».

Izarbe Bernués, de 27 años, vive en Benalmádena. Ha desarrollado adicción a la morfina como consecuencia del tratamiento contra sus dolores. Los primeros síntomas aparecieron en plena adolescencia: «Una vez a la semana estaba en Urgencias». Llegó a tener 42,1 grados de fiebre, pero los análisis no arrojaban infección. Tras el diagnóstico de endometriosis fue tratada con danatrol, un medicamento hormonal para inducir la menopausia que le provocó aumento de vello, insomnio y sofocos. También ha tomado lyrica, dolantina y tramadol, además de cloruro mórfico: «Soy una yonqui total». Se ha sometido a cerca de una decena de operaciones, entre ellas una reconstrucción de útero, por la presencia de nódulos en todo su cuerpo.

Elisabeth Santaolalla tiene treinta años y padeció una complicación ovárica cuando era una recién nacida. La mayoría de médicos a los que acudió achacaban sus dolores a aquellos problemas. «Mi primera regla fue terrible, muy dolorosa. Y esa ha sido mi vida», resume. Se ha sometido a varias operaciones, entre ellas una extirpación de ovarios. Antes del diagnóstico definitivo de endometriosis mediante una laparoscopia, un médico le dijo que sus problemas se debían a hemorroides internas. Tuvo que cerrar su clínica de fisioterapia después de que le descubrieran once tumores en el colon, el recto, el riñón o la vejiga, entre otros órganos. Le extirparon las trompas de Falopio y padece dolores articulares y musculares, además de fibromialgia, menopausia, principio de osteoporosis e hipertensión. «Lo que más duele es saber que muchas de estas enfermedades podría haberlas evitado con un diagnóstico precoz».

Julia Méndez tiene treinta años. El caso de esta argentina, afincada en España desde hace más de una década, supone una excepción. Fue diagnosticada en plena adolescencia, aunque por entonces su tratamiento se limitaba a los analgésicos. Los dolores remitieron cuando se quedó embarazada, pero regresaron años después acompañados de regla abundante y anemia. Pese a que había tenido un diagnóstico precoz en su país natal, en España relacionaban sus dolores con gastroenteritis y gases. Poco después le descubrieron dos quistes de seis y cinco centímetros en los ovarios. El tratamiento le provocó una menopausia química y una depresión: «Quería salir, pasar un día sin dolores, tener sexo, llevar una vida normal, pero era imposible». Los quistes han aumentado, causando lesiones en el intestino. Julia, que se emociona al reconocer que ha habido días en que ni siquiera ha podido llevar a su hijo al colegio «porque era incapaz de levantarme de la cama por el dolor», figura como preferente en lista de espera desde hace tres meses para someterse a una intervención quirúrgica.

Desmayos

A Ana Ferrer la derivaron a Psiquiatría. Creían que exageraba sus dolores, que comenzaron con las primeras menstruaciones. «Llegué a desmayarme en el colegio y me quedé en 42 kilos. Me llevaron a varios especialistas públicos y privados, pero no daban con lo que tenía», recuerda. Tras quedarse embarazada con 20 años, la intensidad del dolor disminuyó. Poco después, sin embargo, los síntomas regresaron «multiplicados por cinco». Un ginecólogo ya jubilado del Materno le diagnosticó, por fin, endometriosis: «Le debo la vida». Le descubrieron dos quistes de once y diecisiete centímetros en los ovarios. Padeció apendicitis y una peritonitis aguda y le prescribieron decapeptyl, un fármaco utilizado para el cáncer de próstata y en los tratamientos de reproducción asistida para controlar la función ovárica. Ahora ha recaído «tras varios meses sin complicaciones graves».

«Es una enfermedad que destruye parejas, porque los cambios de humor por los tratamientos y los fármacos son continuos y hay épocas en que resulta imposible mantener relaciones sexuales, y provoca mucha incomprensión por parte de quienes te rodean. Lo siguen achacando a la debilidad por no aguantar dolores de regla», relatan estas supervivientes, rebeladas ahora contra la invisibilidad de su enfermedad.