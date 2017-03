Vencer la marginación de los pacientes, asignatura pendiente de la salud mental

Las personas con una enfermedad mental, además de enfrentarse a su padecimiento, sufren el estigma o la marginación por parte de la sociedad. Detrás de ese rechazo está el miedo o el desconocimiento que los ciudadanos, en líneas generales, tienen de la enfermedad mental. Para combatir ese hecho y poner fin al sambenito que se cuelga a los pacientes, se creó hace dos años la Plataforma Malagueña contra el Estigma Mental. Uno de los impulsores de esa iniciativa es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afenes), que preside Miguel Acosta.

Este colectivo ha encargado la elaboración de un spot, que se emitirá en cadenas de televisión, ediciones digitales de periódicos y las redes sociales, en el que se trata de hacer ver a la población que no rechace a los pacientes psiquiátricos. El spot, protagonizado por dos jóvenes actores, ha sido realizado por una empresa de Vélez Málaga: Axartel TV. En ese vídeo se refleja el antes y el después del estigma que sufren los enfermos mentales. Así, mientras que la joven que sale en el spot dice: «Me temen; me rehúyen; se avergüenza», el joven responde: «Te temían; te rechazaban; se avergonzaban», con lo que da a entender que se ha conseguido vencer ese rechazo. «Lo hemos logrado; lo has logrado», se afirma en el vídeo, que acaba con un mensaje positivo: «Vivo una vida. La nuestra. La tuya».

Miguel Acosta, en declaraciones realizadas a este periódico, explicó que la campaña puesta en marcha tiene como finalidad luchar contra el estigma, la marginación y el rechazo al que se enfrentan los pacientes mentales. «Esta es una asignatura pendiente que la sociedad tiene que aprobar. Es un asunto de largo recorrido en el que hay que sensibilizar a la sociedad con mensajes que evidencien que una persona con padecimiento psíquico puede llevar a cabo una vida normal», puso de manifiesto Acosta.

El presidente de Afenes se esfuerza por conseguir la inserción laboral de los pacientes. «Es muy importante que los enfermos mentales puedan trabajar. Eso les viene muy bien y les refuerza en su autoestima», señaló Miguel Acosta. «Entre todos tenemos que formar una piña para vencer el estigma. Las personas con una enfermedad mental lo que necesitan es cariño y que no se las arrincone ni se las insulte», destacó el presidente de Afenes.

Una de cada cuatro personas padecerá una enfermedad mental a lo largo de su vida, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estigma elimina las características y las capacidades individuales de un enfermo mental y provoca la pérdida de confianza en sí mismo y genera un sentimiento de inutilidad, se indica en un decálogo difundido por la Plataforma Malagueña contra el Estigma Mental.