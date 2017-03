El SAS y la Fundación Amancio Ortega firman el convenio que traerá seis equipos de tratamiento contra el cáncer al Carlos Haya y al Clínico

Dos cosas a temer: 1. Una fundacion dona al estado en un ambito que llega al corazon...esa fundacion esta conectada a una Sicav...inditex...esto es ingenieria fiscal...con trazas de cohecho... 2. El estado deberia prohibir estos tipos de caridad, ya que con la presion fiscal del pais, hay dinero para esas herramientas medicas pagadas por todos, es humillante que se acepte eso, sabiendo que el dinero publico para eso volo...nada es gratis...inditex no se hizo su empresa regalando bragas...

No hay palabras para expresar el asco que me genera que después de tantos impuestos y tantos fondos europeo, tengamos que modernizar nuestros hospitales en base a las limosnas de un mecenas que son de agradecer, pero por favor que encima nuestra Presidenta salga en la foto ¿que ha sido un logro suyo? ¿Una inversión de la Junta?.

¿Y no le da vergüenza a ésta señora salir en esa foto con la familia Ortega y recogiendo su regalo?

Hooooolaaaaa donde están los chicos de podemos malaga. Si me refiero a esos que criticaban a Amancio Ortega por no pagar las luces de Navidad de la calle Larios. Hoooooolaaaaa donde estáis que tenéis que decir a esto , la empresa privada encargada de comprar apartados al SAS. Donde está el dinero de los impuestos ???? Esto no debería de pagar la Junta ???? Gracias a esos empresarios en Andalucía se pueden curar muchas enfermedades. Por cierto empresarios a los que vosotros criticáis sin piedad.