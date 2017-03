«Las relaciones con Podemos deben basarse en el respeto a las diferencias que tenemos»

Guzmán Ahumada (Casares, 1980) vivió ayer su primer día como coordinador de IU en Málaga en sustitución de José Antonio Castro, que adelantó su marcha unos meses ya que no puede volver a optar a la reelección. Permanecerá al frente de la coalición de izquierdas de manera transitoria hasta la celebración, en el segundo semestre del año, de la asamblea provincial de la que saldrá la nueva dirección. Ahumada, que compatibilizará en estos meses su cargo orgánico con el de portavoz en la Diputación y concejal de Hacienda y Obras en su ciudad natal, «no cierra la puerta» a presentarse a la reelección en dicho cónclave. El que fuera edil en Casares Cristóbal Carrasco y políticos de su generación como Castro, Toni Valero o Toni Morillas son los referentes de este licenciado en Historia que este miércoles concedió una entrevista a SUR.

–¿Cómo afronta este nuevo reto?

–Con mucha responsabilidad, rozando el miedo porque sé a quién relevo y el listón tan alto que ha dejado el compañero José Antonio Castro al frente de IU. Todo esto lo compenso con grandes dosis de ilusión y el orgullo que supone estar al frente de IU, sabiendo que es una época más de aprendizaje en esta organización.

El reto pasa por formar y saber crear poder popular desde la confluencia política y social» «Al sistema capitalista no se le combate intentando cambiarlo, sino de una manera rupturista» «Castro ha dejado el listón muy alto como coordinador general»

–¿Tiene ya perfilada la dirección colegiada que le acompañará en este periodo de transición?

–Sí, la tengo perfilada a la espera de algunas cuestiones que debemos terminar de cerrar. La idea es tener la semana próxima las primeras reuniones y perfilar el equipo para volver a convocar en el plazo de un mes al consejo provincial y presentar a la nueva dirección.

–¿Y en cuanto a los nombres?

–Está claro que Teresa Sánchez (diputada provincial) tendrá que dar un paso al frente en alguna responsabilidad; quiero contar con la valía de Juan Peñas en finanzas y con compañeros como Álvaro Carreño o Juan Calderón que ya forman parte de la dirección colegiada;también va a estar en esa dirección José Antonio Castro. La idea no es hacer una reestructuración total sino un refuerzo de la que actualmente está funcionando.

–IU se encuentra en un momento de redefinición de su proyecto político ¿hacia dónde debe ir?

–La línea está muy marcada desde la celebración de la última asamblea federal. Después de la tormenta que tuvo que pasar en los últimos años, IU está muy viva y el reto de IU, que ya veníamos trazando, pasa por formar y saber crear poder popular desde la confluencia política y social, estando en la calle, siendo partícipe de los conflictos y estando en las movilizaciones.

–En su formación hay un debate abierto sobre las relaciones con Podemos, un partido que bebe en su mismo caladero ideológico y que le ha quitado parte de sus votantes, ¿a su juicio, cómo deben ser las relaciones con el partido de Pablo Iglesias?

–Las relaciones deben basarse en el respeto a las diferencias que tenemos ambas formaciones. En las últimas elecciones generales fuimos en alianza con Podemos, tenemos que superar eso con el objetivo no sólo de crear una coalición desde arriba, sino que representamos los mismos intereses y debemos estar en las movilizaciones y en los espacios de confluencia social porque sabemos que por sí solos, como partidos, no somos capaces de alcanzar el poder. IU tiene ese gran reto histórico de formar un bloque que sea capaz de arrebatar el poder a los actuales dirigentes. Al sistema capitalista no se le combate intentando cambiarlo sino de una manera rupturista; es romper con el sistema establecido porque es un sistema corrupto, que explota y discrimina a la gran mayoría social de este país.

–Es decir, usted aboga por superar esa alianza electoral, Unidos Podemos, e ir hacia un proceso de confluencia mayor.

–Es necesario crear espacios que nos superen. La alianza electoral es una estrategia puntual para unas elecciones pero ahora, en el actual momento, cuando tenemos un par de años sin citas electorales, hay que conformar ese nuevo espacio en el ámbito social, en la calle, en las relaciones con las mareas y con los movimientos que dicen ‘basta ya’ y defienden la recuperación de los derechos perdidos y recortados. Es decir, debemos buscar ser cada vez más en torno a defender nuestras señas de identidad.

–¿Terminará Podemos absorbiendo a IU?

–IU está muy viva, más viva que nunca. Se demostró el pasado 28 de febrero con la gran manifestación, una de las mayores de los últimos años, por el Día de Andalucía donde IU jugó un relevante papel. Las señas de identidad no son un logo, unas siglas, un nombre o una bandera sino lo que venimos defendiendo desde hace años, como por ejemplo la nacionalización de las eléctricas; cada vez más personas y partidos apuestan por esta fórmula, una seña de identidad nuestra es cada vez compartida por un mayor número de ciudadanos. Ese es el camino.

–Usted ha sido nombrado coordinador general para esta etapa de transición, ¿se va a presentar para continuar en el cargo en la próxima asamblea?

–El tiempo dirá. El compromiso que tengo ahora mismo es llevar a la organización en Málaga en las mejores condiciones posibles a la próxima asamblea, donde habrá un debate importante en nuestra provincia. El tiempo dirá si soy la persona más idónea para seguir al frente de IU. No me cierro puertas, pero la reelección no es mi principal objetivo porque pensar en mi reelección restaría protagonismo a los principales retos que tenemos por delante, que no son baladíes.

-Se deduce que usted no descarta nada.

–No descarto nada.