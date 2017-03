Dos estudiantes malagueños, oro y plata en la olimpiada nacional de FP

Una medalla de oro y otra de plata. Ha sido la ‘cosecha’ de los jóvenes malagueños que se han presentado a la olimpiada de Formación Profesional Spainskill, celebrada durante este pasado fin de semana en Madrid. Tomás Rivera Díaz, alumno del IES Salduba, de San Pedro de Alcántara, ha sido medalla de oro en la modalidad de Peluquería. Y Juan José Mancera Jiménez alcanzó el segundo puesto en la modalidad de Refrigeración.

«Orgulloso» de representar a Málaga y Andalucía se sentía ayer el joven sampedreño tras regresar con la medalla de oro de Madrid. Espera poder hacer un buen papel en Abu Dhabi el próximo octubre, en el campeonato mundial, representando a España tras ganar en la fase nacional. Estudió el ciclo medio de Peluquería en el IES Salduba y ahora compagina los estudios (un ciclo medio de Estética) con el trabajo en una peluquería en Marbella, aunque él reconoce que prefiere trabajar. Comenta que su profesor «me vio con posibilidades» y le animó a presentarse: el año pasado, a la competición regional, y en este a la nacional, con el mismo resultado: sendas medallas de oro.

Tomás Rivera, con el recogido de ondas al agua.

Tomás tuvo que realizar cuatro trabajos, de corte, color, degradado, y, el más difícil, un recogido fantasía con ondas al agua. «Es el trabajo más complicado en peluquería, y de hecho fui el único que lo pudo terminar», comentaba ayer este joven, que también ha pasado por el programa ‘Se llama copla’ y ha tenido un papel en la serie ‘Como las alas al viento’, en Antena 3.

«Una experiencia inolvidable»

Juan José Mancera Jiménez regresó de Madrid con la satisfacción de un trabajo bien hecho, de haberlo intentado y, sobre todo, de haber vivido una experiencia «inolvidable e irrepetible». Estudia en el IES Rosaleda el segundo curso del ciclo de grado medio de Instalaciones de Producción de Calor. Ya tiene otro ciclo, en este caso de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, precisamente por el que fue seleccionado para las Olimpiadas de Formación Profesional Spainskills.

Juan José estudió Secundaria en el IES Valle del Azahar, en la Estación de Cártama, su localidad de residencia. Al terminar ESO se planteó hacer algunos estudios profesionales, pues considera que «para trabajar es necesario tener una buena formación». Su primera opción no fue la de instalaciones, pero le dieron plaza y «no quise perder la oportunidad, no me veía todo un año sin estudiar ni trabajar, así que cogí esta especialidad. En estos momentos de crisis económica el trabajo es escaso, y es mucho más complicado encontrarlo si no tienes estudios», afirma el joven.

Juan José Mancera trabaja con la soldadura de tuberías, una de las pruebas.

Estudió en primer lugar el ciclo medio de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. El primer curso es común con otra especialidad, la de Instalaciones de Producción de Calor, por lo que «en tres años los estudiantes pueden salir con una doble titulación», aclara su profesor y director del departamento de Instalación y Mantenimiento, Andrés Viedma Campiña.

El profesor propuso a varios estudiantes participar en esta competición, que se celebra cada dos años en su fase nacional, en Madrid. Hay otra fase autonómica, que se desarrolla los años en que no hay estatal. «No me lo pensé mucho, y dije que sí. He ido con la intención de hacerlo lo mejor posible. Ha estado cerca, pero al final me puse algo nervioso haciendo las conducciones de lana de vidrio y quedé segundo. Vuelvo con la satisfacción del trabajo realizado pero con la pena de no haber conseguido el primer puesto», comenta.

Juan José tuvo que montar un ‘split’, con toda la instalación y puesta en marcha del equipo. Una segunda prueba fue un trabajo con tuberías y la tercera una conducción de ventilación de climaver (los conductos de lana de vidrio que van por los techos).

Para Juan José Mancera, que no conocía Madrid, su paso por Spainskills ha sido una experiencia «muy enriquecedora. Además de conocer Madrid, hemos tenido muy buenos momentos de convivencia con compañeros andaluces y de otras comunidades. No me esperaba ese buen ambiente, pero la verdad es que nos hemos llevado muy bien, incluidos los compañeros de la modalidad», explica. En esta olimpiada de FP Andalucía ha obtenido tres medallas de oro, cinco de plata y una de bronce.

Un total de veintiún alumnos y alumnas andaluces de FP han participado en estas olimpiadas de Formación Profesional a los que hay que sumar tres alumnos que han participado en la exhibición de Escaparatismo y Visual Merchandising para demostrar todos ellos las habilidades técnicas y prácticas adquiridas en sus estudios.