Mariló Valencia: «El aumento de la delincuencia es el resultado de la falta de policías»

Mariló Valencia ha sido elegida hace unos días nueva secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Málaga, donde cuenta con 1.400 afiliados. Esta malagueña de Campillos se pone al frente del sindicato en la provincia coincidiendo con el anuncio de los datos del Ministerio del Interior en los que se advierte de un repunte de la delincuencia en la provincia, algo que ella achaca a la falta de policías.

–¿Siente ya el peso de la responsabilidad?

–Todavía no soy consciente porque no me ha dado tiempo, pero tengo que decir que es una gran responsabilidad y un reto. Manuel Expósito, que se hizo cargo del sindicato con 700 afiliados, ha hecho un grandísimo trabajo y ha dejado el listón muy alto. Ahora toca seguir con esa labor. Se han conseguido muchas cosas pero aún quedan por hacer. Tengo ganas e ilusión. Hasta ahora he estado de vicesecretaria general, arropada por Manolo, y vamos a seguir adelante, ya que el equipo es el mismo.

–¿En qué línea irá su trabajo?

–La idea es seguir con lo que se venía haciendo, aunque habrá algunas novedades. Una de ellas es la creación del Gabinete de Asesoramiento al Jubilado Honorífico. Somos conscientes de que esta profesión no es solo un trabajo sino una forma de vida, de ahí que los compañeros que se jubilan sigan sintiéndose policías, por lo que en el SUP creemos que es necesario contar con su asesoramiento a nivel sindical y profesional. Por otro lado, hay que insistir en que, como venimos haciendo desde hace años, en el sindicato damos la máxima importancia a la acción sindical, la reivindicativa. El SUP se basa en la mediación y no en el enfrentamiento. Hay que recordar que formamos parte del colectivo de la Policía Nacional, pero en el caso de que viéramos imposible llegar a un acuerdo sobre la problemática en cuestión pasamos a la siguiente fase con las movilizaciones, como venimos haciendo en las comisarías locales ante problemas como la falta medios y de personal.

–Interior ha hecho público estos días que Málaga es la provincia andaluza en la que más crece la delincuencia, a diferencia con la tendencia de la región, donde baja...

–Es el resultado de que somos muy buenos policías pero que hay una falta de personal grande. Una media de cien policías se jubilan al año en la provincia y, por ejemplo, el borrador de la convocatoria para 2017 de plazas para Málaga es de 32 compañeros. Desde hace varios años no se cumple la tasa de reposición. Además hay que decir que el catálogo por el que se estipula el número de agentes que debe haber en la provincia es de 2008 y ya se ha quedado anticuado. Málaga ha crecido mucho en estos años. En el catálogo se establece que debe haber unos 3.400 agentes en la provincia, de los que faltan unos 600, aunque para estar acordes a la realidad harían falta mil efectivos más de los que hay. Aun así, pese a la subida de la criminalidad, hay que destacar la gran labor que hacen los compañeros, que ante esa falta de personal se están sacrificando muchísimo para sacar adelante los servicios.

–En cuanto a la subida de la criminalidad, llama la atención la situación de Marbella, que es la localidad donde más crece...

–Dentro de ese desfase del catálogo de 2008 hay que insistir en que la plantilla de esta localidad es insuficiente. Se trata de una extensión grandísima y si no se invierte más para aumentar el número de efectivos no se puede abarcar el crecimiento que ha experimentado el municipio en estos años. Según el catálogo faltarían unos 60 agentes, pero en realidad habría que superar el centenar de incorporaciones. También es cierto que hacen falta más medios, ya que la comisaría se ha quedado obsoleta y pequeña. Hay grupos que comparten despacho y hasta un único ordenador para seis funcionarios.

–Ese déficit de agentes que denuncia se agrava en verano...

–La Ley de Personal establece que en los tres meses de verano un tercio de la plantilla puede disfrutar de las vacaciones. Es un derecho adquirido que tenemos como cualquier otro trabajador, pero no es lógico que cuando se triplica la población en la costa seamos menos policías. Nosotros venimos reclamando desde hace tiempo que la solución para que esto no ocurra es que se incentive a los agentes para que cambien el descanso que tienen reconocido a otros meses. También es cierto que lo normal sería que hubiera una inversión mayor en estas plantillas en la época estival para tener más plazas. Como venimos pidiendo a nivel nacional desde el SUP tendría que actualizarse la Ley de Plantilla, ya que hace falta un reajuste a nivel de personal en Málaga. Por ejemplo, en Antequera la demarcación de Policía Nacional ha pasado de ser de 80 kilómetros cuadrados a más de 800 y se cuenta con menos funcionarios, ya que la tasa de reposición no se cubre.

–Una de las luchas que se viene manteniendo es que todos los policías tengan un chaleco, ¿en qué situación se está ahora?

–Igual que hace unos meses. El presupuesto se paralizó por las elecciones generales y desde entonces estamos sin novedad. En Seguridad Ciudadana hay aún un 10 por ciento de la plantilla sin chaleco y determinadas unidades, como grupos de investigación, que también lo necesitan no lo tienen. Seguimos reiterando que hace falta un chaleco por cada policía y que debería asignarse nada más se sale de la academia.

–¿Y en cuanto al resto de material?

–Mal, porque no llega al estar paralizado el presupuesto. Hay un compañero de Marbella que lleva tres meses esperando un pantalón. Hasta hay motos que no se pueden coger porque no hay uniformes. En Ronda, por ejemplo, necesitan vehículos con ruedas mixtas, porque tienen que ir por el campo y la ciudad, y tampoco cuentan con ellos. En la Comisaría de Estepona los vestuarios son contenedores prefabricados ubicados en la zona de aparcamiento. Creo que no hace falta recordar el escaparate que es Málaga y su provincia para el turismo y hay que cuidar la imagen.

–¿Qué otras reivindicaciones le han planteado los afiliados?

–Muchas, pero lo más importante es que se ha llegado a tal situación por la falta de personal que los servicios salen adelante, pero es a costa del sacrificio que hacen los agentes de su vida personal. Los cambios son constantes, siempre bajo la excusa de las necesidades del servicio, y esta situación produce un desánimo en la plantilla que acaba repercutiendo en su vida personal. A pesar de ello, el resultado profesional es muy bueno.

–¿Está de acuerdo con la unificación con la Guardia Civil?

–Creo que es la única forma de modelo policial adecuado a la realidad. Actualmente hay competencias duplicadas y la unión supondría un mayor número de efectivos, que no significaría una inversión mayor a la que se hace ahora en los dos cuerpos.