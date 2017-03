Sindicatos de bomberos denuncian “un caos” en los parques por la reorganización de los turnos

El parque de bomberos de Churriana, fuera del operativo porque sólo había uno de los seis bomberos requeridos; el del Mayorazgo, por debajo del personal mínimo; y el de las Pirámides, que cubre toda la Carretera de Cádiz, sin cabos. Así han amanecido las dependencias del Real Cuerpo de Bomberos en el primer día de implantación del nuevo calendario laboral que ha modificado los turnos y destino de toda la plantilla en lo que para los sindicatos es “una clara represalia” por el conflicto abierto desde finales de año y que, si nada lo impide, desembocará el próximo día 14 en la primera huelga de los bomberos de Málaga.

“Hoy se han implantado los nuevos calendarios que ha impuesto la Jefatura de forma unilateral sin contar con los sindicatos con representación en Bomberos como represalia a la convocatoria de huelga. El descontrol creado ha sido el que se preveía cuando se cambia al 100% de la plantilla de forma apresurada para que no se lo impide la huelga”, afirman desde el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), donde advierten que “esta desorganización se volverá a producir prácticamente durante todo este mes”. Además de la falta de efectivos en algunos parques, los representantes sindicales también han denunciado que numerosos equipos de intervención no estaban en los respectivos parques “por lo que el bombero no puede estar operativo”. “Los perjudicados, como siempre, son los ciudadanos”.

Desde el Área de Seguridad derivan toda responsabilidad al propio personal, remarcando que el nuevo calendario fue comunicado con 15 días de antelación. “Han tenido tiempo suficiente para cambiar las taquillas y demás, así que cualquier problema derivado no es de la Jefatura, sino de los jefes de servicio y los bomberos, a los que habrá que preguntar por qué no se han presentado en el parque indicado”.