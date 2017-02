«A mi hermana le asestaron 30 puñaladas y un juez dice que no hubo ensañamiento»

«Mis padres no se habían recuperado, pero estaban empezando a asumirlo y ahora llega este mazazo». Marian González relata la tragedia que vive su familia desde que, hace tres años, su hermana Ana Isabel fuese degollada en Torremolinos por su expareja, Carlos Río. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reduce en ocho años la condena por aceptar el atenuante de confesión y considerar que no hubo ensañamiento les resulta «insultante». La polémica decisión judicial rebaja la pena por este brutal asesinato de veinticinco a diecisiete años de cárcel. «Nos sentimos ofendidos», explica Marian.

El TSJA ha aceptado parcialmente el recurso interpuesto por la defensa de Carlos Río, quien en marzo de 2014, meses después de que Ana Isabel diera por acabada su relación, acudió a casa de la víctima y le asestó treinta puñaladas. El informe forense reveló que Ana Isabel tenía «heridas de defensa» en las manos y que todas las lesiones eran cortantes. Una de ellas le produjo un neumotórax, pero fue una cuchillada en el cuello la que acabó con su vida. En el momento del ataque, según el mencionado informe, el agresor «probablemente estaba situado por detrás de la víctima».

La defensa alegó que la primera intención del asesino, que antes de los hechos había comprado un cuchillo, «fue suicidarse delante de Ana Isabel, pero un arrebato incontrolable hizo que esa intención inicial se transformase en un ataque». Sus abogados solicitaron atenuantes por confesión espontánea, obcecación y enajenación mental transitoria al entender que «hubo un estado pasional que movió la acción del acusado». En primera instancia, un jurado popular desestimó las peticiones de la defensa y determinó que el asesinato tenía agravantes de alevosía y ensañamiento. Sin embargo, el TSJA acepta ahora el atenuante de confesión y entiende que no hay pruebas para demostrar el ensañamiento.

«La maté. Sé que fui yo, pero no recuerdo los detalles» Carlos Río aceptó los hechos durante el juicio que tuvo lugar en junio. Ante las preguntas de la fiscal, aseguró haber acuchillado a Ana: «La maté. Sé que fui yo, pero no recuerdo los detalles». La presunta amnesia permitió que su defensa solicitara varios atenuantes que el TSJA ha aceptado parcialmente. La familia asegura sentirse «desamparada» y denuncia que todo el procedimiento legal «ha estado plagado de errores». El quinto punto del relato de los hechos que recoge la primera sentencia, y que tampoco corrige el TSJA, pertenece a otro caso. «Es indignante. Todos podemos cometer errores, pero parece que se ríen de nosotros», lamenta la hermana de Ana. La iniciativa que solicita la revisión de la condena ya ha alcanzado más de 6.500 firmas en la página web change.org, bajo el título Justicia para Ana, y otras 7.000 firmas en papel. «Ahora queda la parte más complicada, cuando todo el mundo nos dice que ya ha firmado». En la última concentración celebrada en protesta por la decisión del TSJA, familiares, amigos y alumnos de Ana llevaron pancartas solicitando la pena máxima por este asesinato machista. «Por favor, señores magistrados, antes de rebajar la condena lean atentamente la sentencia», suplica su familia en change.org.

En su sentencia, el juez mantiene que hay diferencias entre la definición de saña en el «lenguaje común» y el significado jurídico de ensañamiento, que requiere que se haya pretendido aumentar el sufrimiento de la víctima, una circunstancia que el tribunal no da por probada. «Le asestó treinta puñaladas mientras ella le suplicaba que no la matara. Él declaró que paró pero que decidió continuar porque quería verla sufrir. Si eso no es ensañamiento, ¿qué lo es?», se pregunta Marian, que asegura que la sentencia del TSJA ha provocado que su familia se sienta «desamparada» y haya dejado «de creer en la justicia».

Juicio

Ana Isabel tenía 47 años y era muy conocida en Torremolinos, donde daba clase de inglés en el colegio Mar Argentea. Allí era Miss Ana. Durante el juicio, celebrado en junio del año pasado, su familia tuvo que escuchar cómo era acusada de tener «un carácter autoritario y despótico» por parte de la defensa. Carlos aseguró que la apuñaló «porque creía que se lo merecía por todo lo que me hizo sufrir». Meses antes del asesinato, Ana había recuperado la ilusión con un viejo amigo de Aranda de Duero, su ciudad natal. En su último viaje a Burgos, cinco días antes del crimen, Carlos la siguió hasta allí. Ya de vuelta en Torremolinos, compró el cuchillo con el que la degolló.

La familia ha puesto en marcha la campaña Justicia para Ana con el objetivo de alcanzar las 15.000 firmas necesarias para solicitar que la sentencia sea revisada. También han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y han organizado concentraciones en Burgos y Torremolinos. «Estamos destrozados. No es plato de buen gusto tener que pedir apoyo popular después de todo lo que hemos sufrido. Merecemos respeto», explica Marian. Con la actual condena, según la familia, Carlos saldría de prisión en menos de un lustro: «Solo tendría que cumplir la tercera parte de la pena de diecisiete años y, con lo que lleva, estaría en la calle en unos tres años». Su hermana se muestra especialmente «preocupada» por su futura puesta en libertad: «Él culpa a mi hija de la separación porque leyó unos mensajes en los que la animaba a romper con él, a echarlo de casa. Me da miedo lo que pueda hacer». Según la familia, la jueza que llevó el caso en primera instancia llegó a asegurar, delante de la fiscal, que el perfil de Carlos «era el de alguien que volvería a asesinar».

El cuerpo de Ana fue encontrado por sus padres, que estaban pasando una temporada con ella en Torremolinos. «Parece que mi madre se olía algo, pero ese día fueron a Marbella a hacer unas compras», recuerda Marian. La familia también solicita la anulación del atenuante de confesión, que el juez ha aceptado por la supuesta confidencia que Carlos le hizo al novio de su sobrina: «Llegó a darle una dirección falsa a la Policía. Si eso es confesar... No pedimos más condena de la que recoge la ley, pero tampoco menos».