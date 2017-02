SUR.es desactiva la posibilidad de votar a favor de los alcaldes de Málaga en su web tras sufrir un ataque fraudulento

SUR.es ha desactivado la posibilidad de votar a favor de los alcaldes de Málaga en su web tras detectar un sistema fraudulento de votación a favor del actual alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado. SUR creó la página en junio de 2015 con motivo de la constitución de los ayuntamientos, donde ofrecía amplia información de los alcaldes de todos los municipios, sus perfiles, historia, etc. Además, al lector se le daba la posibilidad de dar "me gusta" o "no me gusta" a cada alcalde. Tras recibir varias quejas sobre un aumento desmesurado en pocas horas de "me gustas" al actual alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos) , SUR ha detectado la intrusión de un bot (programa automatizado) en su sistema que emitía un voto favorable cada dos minutos a favor de este regidor por lo que se ha procedido a desactivar cualquier posibilidad de votación a favor de este o cualquier otro alcalde.

Este medio se ha puesto en contacto con prensa del equipo del alcalde y han expresado su absoluto desconocimiento y desvinculación con lo ocurrido.