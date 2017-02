Las obras sin declarar, un filón para las arcas municipales

Sin mover un solo dedo, los ayuntamientos han encontrado un filón presupuestario en las inspecciones de chalés, áticos y fincas que el Ministerio de Hacienda lleva ejecutando desde finales de 2014 en busca de nuevas construcciones, reformas o cambios de uso de inmuebles que eran invisibles a efectos tributarios. Después de dos años de trabajo en los que se ha peinado mediante ortofotos y sobre el terreno los 1,4 millones de inmuebles que suman los 65 municipios de la Costa occidental y las comarcas de Antequera, Valle del Guadalhorce y la Axarquía, la Dirección General del Catastro ha detectado irregularidades en 69.926 propiedades que se habían escapado a los ojos del fisco porque ni sus titulares ni el ayuntamiento de turno los habían dado de alta, independientemente de si cuentan o no con licencia de obras y cédula de habitabilidad.

Casas de apero en el campo reconvertidas en chalés, fincas familiares en la que los hijos han levantado sus casas junto a la de sus padres, terrazas cerradas para sumar otra habitación o ganarle unos metros al patio trasero para crear un jardín, una plaza de aparcamiento o una piscina son algunos ejemplos de esas actuaciones omitidas a la Administración que ahora están saliendo a la luz. Un afloramiento que tiene una más que considerable repercusión para el bolsillo de los afectados, puesto que la incorporación de estos nuevos elementos trae consigo un incremento del valor catastral de la propiedad, una variable que se utiliza para fijar la cuantía de impuestos estatales (IRPF y sobre el Patrimonio), autonómicos (Sucesiones y Transmisiones) y municipales (IBI y plusvalías). Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, los dueños de estas construcciones se están encontrando sólo en el recibo de la conocida popularmente como contribución urbana con una subida media de 219 euros por inmueble, a los que hay que sumar otros 518 reclamados en concepto de atrasos de los últimos cuatro ejercicios fiscales, que es lo máximo que se puede pedir porque todos los años anteriores se consideran prescritos.

El Catastro pone sus miras ahora en la Serranía y el Genal para completar el barrido de toda la provincia

Catastrazo

Un ‘catastrazo’ en toda regla para quienes durante años han obviado su obligación de declarar las obras realizadas, pero un aporte extra para las arcas municipales. Sólo en el recibo del IBI, los ayuntamientos incluidos en estas tres primeras fases de inspecciones se pueden llegar a embolsar 51,5 millones de euros. «Por un lado está la actualización del recibo y, por otro, la diferencia de los últimos cuatro años entre lo que se cobró y lo que corresponde. No se trata de un recargo», matiza el director del Patronato de Recaudación Provincial, Luis Díaz, quien remarca que «los municipios no han hecho nada, sino que es el Catastro el que ha actuado de oficio».

¿En qué consiste? El objetivo de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Hacienda es perseguir el fraude fiscal incorporando al Catastro construcciones de nueva planta o alteraciones de las ya existentes (ampliaciones, reformas o cambios de uso) tanto urbanas como rústicas que no hayan sido declaradas, independientemente de que tuvieran o no licencia de obras. El objetivo es que la descripción catastral de cada finca se ajuste a la realidad urbanística. Se desarrolla en todo el territorio nacional, excepto País Vasco y Navarro. Comenzó en 2013 y tras varias oleadas concluirá a finales de 2017 o comienzos de 2018. 38 municipios. Aún se encuentran en el procedimiento de regularización. Se trata en su mayoría de localidades de la Serranía y del Genal. Este semestre se peinarán Algatocín, Almargen, Alozaina, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Campillos, Carratraca, Cartajima, Cañete la Real, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Istán, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Monda, Montecorto, Montejaque, Ojén, Parauta, Pujerra, Ronda, Serrato, Teba, Tolox y Yunquera. El plan se dará por concluido en Málaga a finales de año con la última tanda, en la que únicamente quedarían Benahavís y Campillos. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Es la propia Dirección General del Catastro la que interviene de oficio. El trabajo consiste en la comparación de las ortofotos que figuran en los registros del ente estatal con las imágenes aéreas tomadas desde aviones y drones o por satélite para detectar las alteraciones en la parcela. Además, se hacen visitas sobre el terreno en caso de duda. El inicio del expediente debe ser comunicado a los interesados, que disponen de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen convenientes 60 euros. Este el importe de la tasa que tiene que abonar al Catastro el dueño del inmueble para regularizar la infracción detectada. No está catalogada como sanción, sino que este dinero se destina a financiar los trabajos de inspección. ¿A qué impuestos afecta?El afloramiento de nuevos inmuebles o la ampliación de los existentes supone un incremento del valor catastral de la propiedad, que es la variable que se utiliza para fijar la cuantía de tributos municipales como el IBI y la plusvalía ; autonómicos como el de Sucesiones y Transmisiones; o estatales como el de la renta (IRPF) o el del Patrimonio. ¿Puede haber sanción económica? Aunque la Ley del Catastro Inmobiliario obliga a declarar las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones económicas, físicas o de titularidad en los ya existentes con sanciones de entre 60 y 6.000 euros, la actuación de Hacienda se limita a adecuar los datos registrados con la realidad física. No obstante, los ayuntamientos y las administraciones autonómicas sí que pueden usar esta información para detectar y penalizar obras ejecutadas sin licencia, siempre que la infracción no haya prescrito (seis años). ¿Cómo se declara al Catastro una nueva construcción o una reforma? Lo normal es que si para realizar la obra se solicitó licencia al ayuntamiento sea la propia Administración local la que informe al Catastro. Si no es así, el titular del inmueble debe acudir a la Gerencia Territorial del Catastro (en el edificio de Hacienda de la avenida de Andalucía, 2) o en el ayuntamiento donde se ubique la propiedad y presentar el impreso de declaración, que se puede obtener también a través de la web ‘www.catastro.meh.es’, acompañado de la documentación requerida.

Desde el órgano dependiente de la Diputación que tiene delegada la gestión tributaria en todos los municipios salvo Málaga, Fuengirola, Mijas, Benalmádena y Alhaurín el Grande no disponen de la repercusión directa en cada uno de los ayuntamientos, pero sí que precisan que no afecta a todos por igual. En la capital tampoco aportan una cifra, puesto que el impacto de esa regularización llegará en los recibos de este año. «Los ayuntamientos no conocemos la ampliación hasta que el Catastro nos remita los padrones con todos los cambios, y eso será finales de marzo», explica el gerente del órgano de Gestión Tributaria (Gestrisam) del Ayuntamiento de Málaga, Juan Manuel Ruiz Galdón.

Lo que sí es una garantía es que el montante que acabará en las arcas públicas irá a más a medida que se complete el barrido de toda la provincia para cotejar si la descripción de la propiedad que figura en los registros coincide con la realidad física. Desde el Catastro afirman que Málaga es una de las provincias en la que las tareas de reconocimiento están más avanzadas. De hecho, ya se han revisado los principales núcleos poblacionales, las grandes urbanizaciones costeras y todos los diseminados que jalonan los montes de la Axarquía, donde predomina la autoconstrucción. Durante este semestre, las miras están puestas en los pueblos de la Serranía y el Genal, mientras que para la última oleada, prevista para el segundo semestre del año, en la provincia únicamente quedarán pendientes Campillos y Benahavís.

«Desde mediados del año pasado han sido muchos los clientes de la Costa occidental que han acudido a nosotros porque les habían llegado las cartas del Catastro en las que se les comunica la apertura de un expediente de regularización, la mayoría por ampliaciones y piscinas», comenta José Manuel Garzón, abogado del despacho especializado en asuntos inmobiliarios Marbella Solicitors, quien advierte de que, al margen del IBI, otro impuesto en el que se está notando el incremento es en la plusvalía, un tributo que grava el aumento del valor de los terrenos en el momento que cambia de titularidad y que debe ser abonado por la persona que vende o, en caso de donación o herencia, por la que la recibe.

Tipos de infracción

Por tipología, las irregularidades de mayor envergadura son las nuevas construcciones, como puede ser levantar una casa o un almacén de nueva planta, que representan un 29% del total (20.280 expedientes). Se trata de los fraudes de mayor calado, pero no los más numerosos. El ‘ranking’ lo encabezan las ampliaciones y rehabilitaciones de inmuebles cuya zona principal sí se encontraba registrada en el Catastro. De los 69.926 casos aflorados, un 37% (25.872) se corresponden con actuaciones como añadir una planta a la vivienda o ganarle unos metros al patio para crear un jardín o una plaza de aparcamiento. Otro 24% (16.782) se deben a reformas y cambios de uso (cerramiento de una terraza, recuperación de una casa antigua,…), mientras que el 8% restante (5.595) los conforman piscinas que no existían en el censo del organismo estatal.

Como es lógico, no todas las infracciones tienen la misma repercusión económica, ya que el importe del IBI varía en función de los metros ganados al inmueble y del incremento del valor catastral. Pero lo que sí que tiene un precio único son los 60 euros que la Dirección General del Catastro cobra como tasa para cubrir los gastos de los servicios realizados, desde la captura de fotos aéreas (drones o satélites) hasta las comprobaciones sobre el terreno. Sólo por este concepto se han abonado en la provincia 4,2 millones de euros. Luego, la información la confrontan con la documentación existente en los ayuntamientos y, en caso de confirmarse el fraude, se le notifica por escrito al contribuyente sobre el inicio del procedimiento para la regularización, teniendo 15 días para presentar alegaciones.

Pese a estas cifras, desde el ente dependiente de Hacienda niegan cualquier afán recaudatorio puesto que la regularización no conlleva una sanción (de ahí que se haya llegado a hablar de una amnistía inmobiliaria), recordando que la Ley del Catastro obliga a declarar de forma completa y correcta las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones realizadas en los ya existentes ya sea económicas, físicas o de titularidad, contemplándose multas que oscilan entre los 60 y los 6.000 euros.

En este sentido, inciden en que el objetivo de este plan es «luchar contra el fraude para que afloren inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los que están correctamente declarados». Un argumento que también secundan en el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). «Es preferible que las personas que no cumplen con la totalidad del pago de sus impuestos contribuyan, antes que subírselos a los que ya lo pagan», afirma su secretario general, José María Mollinedo. Comparten el fondo, pero no las formas, ya que consideran que en la carta, además de exigir la tasa por la regularización e informar de la opción de impugnar, también se debería explicar a los afectados de las consecuencias que el incremento de los valores catastrales tiene en impuestos como el IBI.

El valor catastral, referencia para tributar y para acceder a ayudas El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles, a cada uno de los cuales se les aplica un valor patrimonial (no de mercado) en función de una serie de criterios como su localización, coste de su construcción, antigüedad, superficie o el precio del suelo. Es lo que se conoce como el valor catastral, que es una de las referencias que utilizan las Administraciones para determinar la capacidad económica de su titular a la hora de cobrarle impuestos estatales (IRPF y Patrimonio), autonómicos (Sucesiones) y municipales (IBI y plusvalía). Pero además de su función tributaria, la información catastral también se tiene en cuenta en procesos de concesión de diversas ayudas públicas tales como acceso a vivienda protegida, becas de estudios, subvenciones de comedores sociales, acceso a residencias para la tercera edad o incluso para acogerse a la justicia gratuita.

Obras sin licencia

Cierto es que la regularización no conlleva ningún tipo de sanción por parte del Catastro, pero sí que puede ser utilizada por los ayuntamientos y las administraciones autonómicas para penalizar obras ilegales. «El Catastro únicamente se dedica a adecuar la realidad registrada con la física, pero una cuestión distinta es que el ayuntamiento de turno decida tomar cartas en el asunto e iniciar un expediente sancionador en el caso de que la obra detectada se hubiera hecho sin licencia», remarca Garzón, quien precisa que el plazo de prescripción en estos casos es de seis años.

Ante esta posibilidad, desde el Colegio de Administradores de Fincas recomiendan solicitar el pertinente permiso de obras y declarar en el Catastro la modificación realizada. «Los ayuntamientos suelen incluir en la licencia de obras una nota en la que advierten de que cumplir la normativa municipal no significa cumplir otras, así que es importante informar al Catastro para evitar estas situaciones», apunta el presidente del órgano colegial, Fernando Pastor, quien añade que en breve la sede del propio Colegio se convertirá en punto de información catastral, permitiendo a los ciudadanos la consulta y certificación electrónica de la información incorporada al registro.