La Diputación convoca oposiciones para consolidar 140 plazas de empleo público

La Diputación de Málaga ha sacado a concurso-oposición un total de 140 plaza de empleo público, cuya oferta ya ha sido publicada en el BOE. Al ser una oferta de consolidación de empleo se trata de un concurso oposición al que se pueden presentar solicitudes desde este jueves hasta los próximos 20 días hábiles.

Debido a que son plazas de consolidación, nada tienen que ver con la oferta pública de empleo de la que informó SUR el pasado diciembre y cuya bolsa de trabajo cuenta con un total de 88 plazas, de las que 77 están abiertas a todos los interesados que cumplan los requisitos, de las cuales once están reservadas para las personas que acrediten discapacidad en grado igual o superior al 33% (mínimo de un 2% intelectual y un 5% por cualquier tipo). Las once restantes son para promoción interna, es decir, para los empleados de la entidad supramunicipal. Concretamente, son para cubrir un puesto de técnico de Administración General, cuatro de técnico de grado medio en Gestión Pública y seis administrativos. De todas ellas aún no ha salido la convocatoria.

En esta ocasión, estas son las plazas que se ofertan para la Diputación de Málaga, según lo publicado en el BOE:

Tres plazas de Animador Básico Deportivo, subgrupo C2, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Una plaza de Animador Básico Juventud, subgrupo C2, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Dieciséis plazas de Auxiliar de Clínica, catorce en turno libre y dos en turno de reserva a personas con discapacidad, subgrupo C2, y pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Una plaza de Auxiliar Encuadernación, subgrupo E, y perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, en turno libre.

Una plaza de Auxiliar Taller, subgrupo E, y perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, en turno libre.

Una plaza de Ayudante Almacén, subgrupo C2, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Tres plazas de Bombero Conductor, subgrupo C2, y pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Tres plazas de Camarero Limpiador, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, en turno libre.

Seis plazas de Maestro Capataz, cinco en turno libre y una reservada para personas con discapacidad, subgrupo C2, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Siete plazas de Monitor Cultura, subgrupo C1, y pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Tres plazas de Monitor Tiempo Libre, subgrupo C1, y pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica Auxiliar, en turno libre.

Una plaza de Oficial Albañil, en turno de reserva a personas con discapacidad, C, subgrupo C2, y perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Ocho plazas de Oficial de Cocina, siete en turno libre y una reservada para personas con discapacidad, subgrupo C2, y pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Una plaza de Oficial Electricista, mediante subgrupo C2, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Dos plazas de Oficial Pintor, una en turno libre y otra reservada para personas con discapacidad, subgrupo C2, y pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Veintiocho plazas de Oficial de Psiquiatría, veintisiete en turno libre y una en turno de reserva a personas con discapacidad, subgrupo C2, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Cinco plazas de Oficial Puericultor, subgrupo C2, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Una plaza de Oficial Servicios, subgrupo C2, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Dos plazas de Oficial Servicios Generales, subgrupo C2, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Nueve plazas de Oficial Servicios Internos, en régimen funcionarial, ocho en turno libre y una reservada para personas con discapacidad, subgrupo C2, y pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Tres plazas de Oficial Servicios Mantenimiento, subgrupo C2, y están encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Once plazas de Operario, en régimen funcionarial, diez en turno libre y una reservada para personas con discapacidad, subgrupo E, y pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Dieciocho plazas de Operario Limpiador, diecisiete en turno libre y una reservada para personas con discapacidad, subgrupo E, y pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Dos plazas de Técnico Animación Deportes, subgrupo C1, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en turno libre.

Una plaza de Técnico Superior Cultura, en turno libre, subgrupo A1, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica Superior. en turno libre.

Tres plazas de Terapeuta Ocupacional, subgrupo A2, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica Media, en turno libre.