Educación envió a orientadores y psicólogos para ayudar a los menores

Aunque desde el martes pasado el profesor no acudía a clase, hasta que este periódico no dio la exclusiva de su detención, en el colegio Custodio Puga de Torre del Mar la actividad era la habitual, salvo que el profesor no acudía a clase y que, un hecho poco frecuente, había sido sustituido por otro docente de manera inmediata (lo normal es que no llegue un sustituto hasta diez días después de producirse una baja). El mismo lunes, con la noticia ya en todos los medios de comunicación, los orientadores y psicólogos de la Delegación de Educación acudieron al centro para hablar con padres y niños de los grupos en los que el profesor había impartido docencia. Se trató de explicar a los niños lo sucedido, de tranquilizarles y de pedir la colaboración de los padres. Incluso se ha llamado a alumnas que en cursos anteriores han estado con este profesor para conocer el alcance de los supuestos abusos.

El gabinete de convivencia, dependiente del servicio de Ordenación Educativa de la Delegación, es el encargado de afrontar estos casos de maltrato infantil o los más frecuentes de ciberacoso o ‘bullying’. El gabinete cuenta con especialistas como pedagogos, psicopedagogos o profesores especialistas en convivencia, que son los encargados de hablar con padres y, sobre todo alumnos, cuando se da uno de estos casos. «Su misión es tranquilizar a los niños, darles pautas para recuperar la normalidad y también para que sepan conocer y cómo actuar si son objeto de algún tipo de acoso», indicaron fuentes de la delegación de Educación.

Pero los casos de acoso sexual son algo muy excepcional. El anterior caso conocido se remonta a 2014, en Fuengirola, donde un estudiante abusó de algunos compañeros. El equipo de orientación diagnosticó el caso y envió psicólogos para hablar con profesorado y alumnado. Un caso de violencia de género fue la muerte de una profesora de inglés en Torremolinos, degollada por su pareja en 2014. El suceso impactó en el instituto de Torremolinos donde trabajaba. Al centro fueron varios técnicos y especialistas, que intentaron tranquilizar a los alumnos, poniendo en valor las cualidades de la docente asesinada.

El trabajo del gabinete de convivencia está más centrado en el acoso entre iguales, es decir, entre escolares, y más recientemente en los casos de ciberacoso, que se están incrementando en los últimos años. Un informe del Centro de Estudios Andaluces presentado ayer indica que un 30 por ciento del alumnado de Primaria en Andalucía está implicado como víctima en roles del ‘bullying’, fenómeno en el que un 2,6% son agresores, un 15% son agresores victimizados (agresores que al mismo tiempo son víctimas de otros) mientras que el 52,4% restante son espectadores. En el caso de la educación Secundaria, la cifra desciende hasta el 20% mientras que el porcentaje de los agresores se incrementa hasta el 6%. En esta etapa educativa, los agresores victimizados también suben hasta el 17%, igual que el rol de espectador crece hasta el 56%.

Contundencia

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, destacó ayer que se ha respondido «con contundencia» en este caso y que la respuesta por parte de la dirección del centro y de la inspección «ha funcionado con normalidad». «Hasta ahora, los pasos que se han dado han sido muy acertados, y creo que debemos seguir así», dijo, al tiempo que insistió en que «la sociedad tiene que responder ante estos casos como se ha hecho, apartar a cualquiera que tenga este tipo de conductas que estén demostradas». Por su parte, la delegada de Educación, Patricia Alba, recordó que «sustituimos con carácter inmediato a ese profesor, y se acordó la apertura del expediente disciplinario así como la suspensión provisional de funciones».