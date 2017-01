Cientos de malagueños acuden a ver la nieve

Cientos de personas se han desplazado esta mañana, y continúan haciéndolo, al Parque Natural Sierra de las Nieves para disfrutar del manto blanco que lo cubre desde la noche del pasado miércoles. La nieve también vistió a Ronda y a los pueblos de la Serranía, en una nevada histórica, pero en sus calles ya se derritió, no así, en el citado paraje y en los entornos de las localidades de la comarca.

El acceso al Parque, que aspira a convertirse en Nacional, por la carretera entre Ronda y San Pedro de Alcántara es el punto que más afluencia de visitantes está registrando. La consejería de Medio Ambiente, en previsión de ello y por motivos de seguridad, mantiene activo el protocolo por nevadas, nivel rojo, por lo que ha cerrado al tráfico rodado esta entrada. “Hay placas de hielo en el carril, es peligroso. Se puede pasar en bicicleta y andando”, explicó Juan Antonio Gil, uno de los agentes de Medio Ambiente, que trabaja hoy a destajo en la zona, junto con efectivos de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil. Éste explicó que anoche fueron rescatadas dos personas que subieron al Torrecilla, el pico más alto del Parque, con 1.919 metros.

Antes de las 8.00 horas, ya habían llegado hoy a este lugar los primeros visitantes. A lo largo de la mañana, de forma intermitente, se ha impedido entrar al aparcamiento del camping de Conejeras y los aledaños del acceso, con el fin de evitar que éste se colapsase. Cuenta con una capacidad para alrededor de 150 vehículos. Se ha barajado abrir la segunda barrera (a la altura del camino que conduce a Tolox), pero finalmente se ha optado por mantenerla cerrada.

La mayoría de los visitantes, muchos procedentes de la Costa del Sol, de poblaciones como Málaga, Estepona, San Pedro de Alcántara y Benahavís; de Sevilla; y de Cádiz, de Algeciras, Jerez y la Línea de la Concepción, se han quedado en la zona de la entrada, donde la nieve acumulada permitía, sobre todo a los niños y niñas, hacer muñecos de nieve, arrojarse bolas y tirarse en trineo. “Nos hemos levantado a las siete de la mañana... esto es precioso. Es el segundo año que venimos”, dijo María Franco, de Bormujos. “En Sevilla... nieve poca, bueno, en la sierra sí ha nevado pero hemos venido aquí”, añadió su hijo, Ángel Franco, de 13 años.

Sara Martín, con 5 años, ha visto hoy por primera vez la nieve: “En el coche, subiendo desde Benahavís, quería pararse al ver la primera acumulación del nieve. Está disfrutando muchísimo... no se nos ha olvidado la zanahoria, que he cogido esta mañana de la nevera, para hacer al muñeco de nieve de Frozen”, afirmó su padre, Jesús Martín. Yolanda Galiano, y su familia y amigos, de San Pedro, también se han dado hoy cita en el Parque: “Ayer nos equipamos con todos los preparativos para venir. El año pasado estuvimos y fue un caos con los coches, pero en esta ocasión no hemos tenido problemas”, mantuvo.

video Vídeo Así luce el manto blanco en la Sierra de las Nieves / V. Melgar

Otros no han podido resistirse a ir más allá, a subir al Torrecilla, y a disfrutar de los pinsapares, como Manuel Jesús Núñez, de Puebla de Cazalla. “Tengo experiencia en la montaña y he subido varias veces, pero nunca con nieve y esta ha sido la ocasión. Tenía planes para este fin de semana pero los he cancelado”, relató, mientras enseñó una bandera de España con la que espera hacer la cumbre. “Aquí es la naturaleza y tú... esto me carga las pilas para varias semanas”, terminó. Como este sevillano, otras muchas personas emprendieron la caminata hasta el pico y/o hasta la zona de Quejigales, a pie y en bicicleta, a partir de la que los espesores alcanzan el metro. También se pudieron ver a los caballos salvajes, bajo el sol que reinó en un imponente cielo azul, que habitan en la Sierra de las Nieves.

La prohibición de entrar al Parque ha propiciado que una gran cantidad de visitantes hayan aparcado junto las ventas de la zona, como El Navasillo y La Laja, que registran más actividad de lo habitual; y que, desde éstas, se hayan desplazado a pie por la carretera, literalmente forrados contra el frío y cargados con palas y trineos. En general, hoy, en cualquier espacio que permita dejar el coche en los alrededores de las carreteras de la Serranía, hay personas dándose un baño de nieve.