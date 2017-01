Sur in English lanza su nueva página web: Welcome to the new Surinenglish.com

La nueva web de SUR in English, www.surinenglish.com, ya está operativa. Ello supone un importante cambio de diseño en la web del periódico, que ha sido pionero durante sus más de 30 años de existencia en llevar información a residentes y visitantes de habla inglesa en el sur de España. Sur in English fue el primer periódico de su tipo en inglés de la Costa del Sol y se publicó por primera vez en 1984. La versión digital llegó más tarde, concretamente en 1996.

Ahora SUR in English ha dado un paso más hacia el futuro con la renovación total de su web con el respaldo de la última tecnología de uno de los grupos de medios más importantes de España, Vocento, y el equipo de desarolladores de SUR. El nuevo Surinenglish.com cuenta con todas las secciones con las que ya disfrutaban, destacando las noticias de las zonas y municipios con las comunidades más grandes de residentes internacionales.

Con Surinenglish.com, lectores de todo el mundo se informan de lo que está pasando en la provincia de Málaga y otras partes de España gracias al equipo de periodistas españoles y británicos en la redacción de SUR. Gibraltar forma parte del día a día de la edición, por lo que tiene su propia sección.

Reportajes y entrevistas, junto con información de las actividades de la gran comunidad extranjera en la provincia de Málaga, se encuentran en la sección de Lifestyle. Asimismo, What To Do mantiene los lectores al tanto de eventos culturales, musicales y solidarios que se organizan en toda la zona.

Los amantes del deporte también encontrarán crónicas, resultados y analísis sobre la evolución de clubes importantes como el Málaga CF, Marbella FC y Unicaja, entre otros.

Pero mientras surinenglish.com avanza, la edición en papel del periódico, un gratuito semanal, sigue fuerte, con una tirada de 50.000 ejemplares y más de 200.000 lectores. Como complemento al contenido en la web, en Surinenglish.com los lectores pueden encontrar no solo la última edición impresa en formato pdf, sino todas las ediciones desde 2010.

También el nuevo Surinenglish.com se adecua a las necesidades de los anunciantes, aportando el medio ideal para difundir sus productos y servicios por muy grandes o pequeños que sean. Además, los lectores pueden consultar la sección completa de anuncios clasificados.