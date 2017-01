El Colegio de Abogados y la Diputación asesoran gratis sobre cláusulas suelo a personas con pocos recursos

La Oficina de Intermediación Hipotecaria, fruto de un acuerdo entre la Diputación de Málaga y el Colegio de Abogados, ha comenzado a atender a personas afectadas por las cláusulas suelo que tienen escasos recursos económicos. De momento, casi un centenar de personas han solicitado información sobre cómo realizar reclamaciones a los bancos para que devuelvan el dinero cobrado indebidamente.

Los interesados en recibir asesoramiento gratuito deben dirigirse a la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía, bien presencialmente en la sede de la Diputación, bien a través del teléfono gratuito 900 770 001 o bien por correo electrónico a través de la dirección ventanillaunica@malaga.es. Allí se realizará una primera atención y mediación de los afectados, comprobando primero que tienen cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios de su vivienda, que se trata de la vivienda habitual y que la persona que reclama no posea ningún otro bien inmueble. Posteriormente, se derivan los casos a los letrados del Colegio de Abogados que colaboran altruistamente con la Oficina de Intermediación Hipotecaria para que los valoren individualmente.

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha reconocido esta mañana en rueda de prensa que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a los bancos a devolver íntegramente el dinero cobrado por las cláusulas suelo abusivas ha generado muchas dudas entre miles de personas afectadas. “A la espera de que el Gobierno concrete en un decreto el sistema que se arbitre para devolver el dinero cobrado indebidamente, hemos empezado a asesorar a las personas que pueden reclamar. Es un ejemplo de que la Diputación responde con agilidad a los problemas de la ciudadanía”, ha destacado.

En este sentido, ha explicado que la Oficina de Intermediación Hipotecaria es el instrumento más adecuado para canalizar estas reclamaciones. Este servicio se puso en marcha en septiembre de 2012 para dar respuesta a la necesidad de muchas familias malagueñas, que estaban en riesgo de ejecución hipotecaria y de desahucio y no sabían qué hacer ni adónde acudir. “Nuestra mediación y el trabajo desinteresado y altruista de más 130 abogados han hecho que el funcionamiento de esta oficina haya resultado muy útil. En algo más de cuatro años, se han recibido más de 1.571 consultas, de las que 762 han derivado en atenciones por un letrado del Colegio de Abogados. Y, como dato más relevante por su repercusión social, se han evitado más de 500 desahucios en la provincia de Málaga”, ha revelado.

Estudio de cada caso

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha comentado que se dará un impulso a la Oficina de Intermediación Hipotecaria aprovechando los conocimientos y la especialización de los abogados que la integran y se ofrecerá asesoramiento totalmente gratuito a las personas que no tengan recursos económicos. En este sentido, ha indicado que los letrados explicarán a los afectados cuál es la mejor alternativa si tiene o ha tenido una hipoteca con cláusula suelo, en función de cada caso concreto. “Estamos pendientes de la solución que está buscando el Gobierno para intentar que los conflictos sobre las cláusulas suelo no lleguen a los juzgados y los colapsen. Mientras tanto, los ciudadanos no pueden esperar y tenemos que darles una respuesta rápida y eficaz que garantice sus derechos”, ha añadido.

También ha explicado que quedan pendientes cuestiones por estudiar y resolver como qué pasa con las familias que han sido desahuciadas por pagar una hipoteca con cláusula suelo y que no pudieron hacer frente a los pagos. Respecto a la repercusión del problema en la provincias, Lara ha detallado que podrían ser más de 50.000 personas afectadas y, respecto al importe que se puede recuperar, ha dicho que pueden ser unos 4.000 euros de media, aunque cada caso es diferente.