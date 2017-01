Sólo dos de 25 chiringuitos han podido iniciar las obras para su regularización

Marbella empieza a autorizar las primeras obras para las reformas previstas en los chiringuitos que en 2014 obtuvieron las nuevas concesiones. Si hace dos meses las máquinas entraban en la playa de la Fontanilla para proceder a la demolición de las instalaciones del antiguo Malika con la intención de sus adjudicatarios de proceder a levantarlo a 200 metros respetando así las indicaciones del proyecto registrado en su momento y autorizado por la Junta de Andalucía, hace unos días los trabajos de reforma comenzaban en otro establecimiento, el que tiene el hotel El Fuerte en la misma playa.

Estas son, de momento, las dos únicas actuaciones para las que los 25 empresarios de playas que consiguieron en 2014 las nuevas concesiones otorgadas por el Ayuntamiento han obtenido los pertienentes permisos para la ejecución de las obras. El resto, sigue aún a la espera. Unos, han solicitado los permisos, otros los están ultimando y los hay que aún están a la espera de las actas de replanteo que debe efectuar la Junta de Andalucía, según explicó a SUR el concejal de Industria, Javier Porcuna. El edil señaló la «buena sintonía» entre las administraciones y con el sector para dar salida a los permisos una vez completada la compleja tramitación.

El procedimiento que permitirá cambiar la imagen de los establecimientos de cara al turista se viene prolongando en el tiempo por diversos factores. El primero y principal, derivado de la propia naturaleza de la actuación, que requiere una larga tramitación con un proyecto de ejecución con el visto bueno de la Junta de Andalucía y Costas -fase superada para obtener la concesión-, un acta de replanteo de los técnicos regionales, y las correspondientes licencias de instalación provisional de Industria y de demolición y obras por parte de Urbanismo.

Algunos empresario se han topado con las dificultades por las que desde hace año y medio atraviesa el área municipal de Urbanismo tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 en cuanto al volumen de trabajo al que han tenido que hacer frente los técnicos. Pero además, el sector de empresarios de playas y el propio Consistorio han tenido que aclarar en qué términos exactos debía realizarse esa reforma de las instalaciones. El presidente de la Asociación de Empresarios de la Playas de la Costa del Sol, Manuel Villafaina, habla de que ha existido «cierta confusión a la hora de solicitar las licencia por parte de algunos adjudicatarios».

Paralización

Tras meses de paralización, indica Villafaina, «las partes hemos vuelto a retomar este asunto para aclararlo, ya que algunos concesionarios no habían solicitado correctamente los permisos, porque la licencia no es para regularizar la situación de los establecimientos, sino que son de las obras que deben acometerse en base a los proyectos que cada uno de los chiringuitos presentó en su momento y con el que ganaron el concurso público de explotación». Esos proyectos debían tener en cuenta las características que impone la Ley de Costas: un sótano de cien metros cuadrados, una superficie de 150 metros cuadrados que podrán distribuir libremente y un cuarto de baño abierto al público y anexo que no se restará a la superficie total.

Villafaina destaca, pese a todo, el «esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Marbella en los últimos meses» para sacar adelante el proceso que muchos empresarios esperan desde hace tiempo, y augura que los esperados permisos «empezarán a llegar en breve» una vez aclarados los términos de los mismos.

Para el delegado de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol en Marbella, José Ravira, el retraso que acumulan los permisos «no solo va en perjuicio de los empresarios que necesitamos acometer reformas importantes en nuestros establecimientos, sino para la imagen turística de Marbella». El sector empresarial incide en que se han «consumido» ya casi tres años de los 15 que dura la concesión sin que se hayan podido hacer las reformas para las que, en la gran mayoría de los casos, los interesados deben acogerse a créditos bancarios para asumir los proyectos.