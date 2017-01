¿Quieres donar sangre? Estas son las compatibilidades entre los distintos grupos

Solo bastan 30 minutos (los 10 que dura la extracción más el resto del proceso). Eso y aguantar un leve pinchazo. A cambio, dicho tiempo unido a la voluntad de ayudar pueden convertirse en el pasaporte a la vida de muchas personas. Y es que en la medicina moderna, los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico o los trasplantes de órganos serían imposibles sin transfusiones, tras las que hay miles de donantes haciéndolo posible. Pero querer donar no basta. Hay que cumplir una serie de requisitos. Para empezar, tener más de 18 años y menos de 65. (Si tienes más de 65 años y eres donante, puedes continuar donando hasta los 70 con un informe positivo de tu médico de cabecera). Pesar más de 50 kilos y no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea. Además, hay que pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye toma de tensión arterial, determinación de nivel de hemoglobina y un cuestionario con preguntas de salud. No se puede haber donado en las últimas 8 semanas (las mujeres pueden donar sangre hasta 3 veces en un período de 1 año y los hombres 4 veces).

Cumplidos los requisitos a muchos les surge una duda, ¿a dónde va esa sangre? La respuesta hay que buscarla en un cuadro de compatibilidades. No hay más misterio. Los grupos sanguíneos son unas sustancias que se encuentran unidas a la membrana de muchas células de nuestro organismo. Entre estas células encontramos los hematíes o glóbulos rojos. La presencia de estas sustancias es la que determina el grupo sanguíneo y la compatibilidad a la hora de realizar dichas transfusiones de sangre.

Existen muchos grupos sanguíneos, pero entre todos ellos destacan por su importancia los pertenecientes al sistema ABO y Rh. ¿Qué significan estas denominaciones? En el caso del sistema ABO la sustancia que determina el grupo sanguíneo son los azúcares, y según su composición encontramos cuatro grupos: A, B, AB y O. En cada uno de estos grupos los hematíes tienen un antígeno que los diferencia, el grupo A tiene el antígeno A, el grupo B tiene el antígeno B, el grupo AB tiene los dos antígenos y el grupo O no tiene antígeno A, ni B.

En 1940 se conoció otro grupo de antígenos (D) que se denominaron factores Rhesus (factores Rh) porque fueron descubiertos durante unos experimentos con simios del tipo Macaccus Rhesus. Según este grupo sanguíneo, las personas con factores Rhesus en su sangre se clasificarían como Rh positivos; mientras que aquellas sin los factores se clasificarían como Rh negativos, y sólo podrán recibir sangre de donantes Rh negativos.

Al combinar estos dos sistemas podemos llegar a una clasificación más detallada de los diferentes tipos de sangre: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ y O-. Algunos de estos grupos sanguíneos son más raros que otros. En la mayoría de los casos, los paciente reciben sangre de su mismo grupo sanguíneo, sin embargo, las personas del grupo O-, que no presentan los antígenos A, B ó D en la superficie de sus glóbulos rojos, puede donar sangre a cualquier persona, son "donantes universales". Del mismo modo, los individuos AB+ se denominan "receptores universales”, porque en la superficie de sus glóbulos rojos están simultáneamente los antígenos A, B y D.

Existen otros grupos sanguíneos, también clasificados por letras como, por ejemplo M, N, S y P y otros conocidos por el nombre de las personas en las que se identificaron los anticuerpos por primera vez (Kell, Duffy, etc.).

La identificación de los grupos sanguíneos supuso un hecho muy importante, tanto por las numerosas contribuciones al establecimiento de los principios genéticos como por su importancia en las transfusiones; una transfusión de sangre entre grupos incompatibles puede provocar una reacción inmunológica que puede desembocar en hemólisis, anemia, fallo renal, shock, o muerte.

Para realizar una transfusión en condiciones de seguridad es necesario respetar las normas de compatibilidad biológica de grupos sanguíneos. Para asegurar la seguridad en una transfusión, más allá de todos los controles efectuados por el CRTS, se realiza una prueba definitiva de compatibilidad en la cama del paciente justo antes de la transfusión.

Los más solicitados

Los grupos sanguíneos más comunes en la población española son el A positivo y el O positivo, con un 36% aproximadamente cada uno. Sin embargo, el grupo más polivalente (universal) es el O negativo, dado que puede utilizarse para todos los grupos sanguíneos en una situación de urgencia; lo compone entre el 5 y el 7% de la población.

Para realizar una donación de sangre no hace falta estar en ayunas, pero no se puede haber consumido alcohol previamente. Antes de proceder a la punción, al donante se le toma la tensión y se comprueba su nivel de hemoglobina. Además, deberá rellenar un cuestionario con datos de filiación y unas preguntas referentes a su salud. En total, debe responder con un SÍ o un NO a 31 cuestiones por escrito y a otras tres que le formula el personal sanitario.