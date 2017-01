Permiso de paternidad, según para quién

Los padres trabajadores de los bebés nacidos desde este pasado lunes día 2 ya tienen derecho a cuatro semanas de permiso de paternidad, el doble de lo que se contemplaba hasta ahora. Pero es una medida que no beneficia a todos por igual: Un funcionario, un trabajador por cuenta ajena y dos autónomos cuentan su experiencia para poder disfrutar de este derecho. En el Materno Infantil este jueves Antonio García, Javier Marín, Alejandro Padilla y Daniel Farfán acaban de ser padres. Un centenar de bebés habían nacido en los hospitales malagueños entre el día 1 y la mañana de este jueves día 5 (47 en el Materno, 23 en el Costa del Sol, 13 en la Axarquía, 9 en Ronda y 8 en Antequera).

Los trabajadores autónomos son los que se ven más limitados para poder tomarse estas cuatro semanas, que para el Estado tendrán un coste de 235 millones de euros.

Lejos de los 16 mesesde Suecia Aunque la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas es un derecho de los padres trabajadores, no cabe duda de que también las madres se benefician de esta medida dirigida a la conciliación laboral y familiar, aunque en su caso se mantienen las 16 semanas de permiso de maternidad. María José, Isabel y Reme, madres trabajadoras, lamentan que esta medida de conciliación no haya sido más ambiciosa. «Solo se ha mejorado el permiso de los padres, el de las madres sigue igual», comenta Isabel. Y es que España sigue a la cola de los países europeos en días de permiso para las madres, 16 semanas, muy lejos de los 16 meses que tienen las suecas o los 12 meses de las noruegas. Pero para todas ellas es una medida muy positiva. Bárbara, aunque no trabaja, dice que las dos semanas con su primer hijo «se pasaron en hacer papeles» y las cuatro coinciden en que ahora tendrán más tiempo añadido para dedicar a sus hijos y disfrutar juntos de sus bebés.

Antonio García ayuda a su esposa, María José, en los preparativos para abandonar el Materno Infantil. Y viste a la pequeña Elena con gran delicadeza, se nota que tiene experiencia: en la habitación les acompaña Antonio, su primer hijo. Pero Antonio padre, ingeniero técnico industrial de 35 años, es autónomo y no podrá disfrutar de este permiso. Con su primer hijo estaba contratado en una empresa, pero tampoco se los tomó: «Me dieron los tres primero días, y me pidieron que el resto los cogiera más adelante. «No llegó el momento de poder descansar y al final los perdí», recuerda. No obstante, considera que esta medida es «muy importante», pues «el padre es una pieza fundamental en la familia, sobre todo estos primeros días en que hace falta mucha ayuda». María José Carrión, que es enfermera, añade que además de la colaboración en el trabajo, «el padre también tiene derecho a disfrutar de su bebé este primer mes, que es tan especial». El pequeño Antonio no para de jugar en la habitación mientras la madre termina de preparar la canastilla.

Que estos primeros meses de un bebé en casa son de mucho trabajo lo sabe bien Javier Marín, otro de los padres con un recién nacido esta semana. Es funcionario en el Ayuntamiento y no ha tenido pegas para tomarse su correpondiente permiso. Javier es su segundo hijo y cuando nació María, que tiene dos años, se pidió 15 días de vacaciones para añadirlos a las dos semanas de paternidad. «El primer mes es crítico, hace falta mucha ayuda y además mi mujer tuvo cesárea y la colaboración del padre en esos días es fundamental». María nació el martes día 3 a las 16.30 y el jueves estaban también preparándose para abandonar el hospital. La madre, Bárbara Fernández, entiende que la ampliación del permiso de paternidad «es una estupenda noticia», y le dice a Javier, en broma, que estaría más cómodo en el trabajo, porque en casa «hay mucho que hacer», y más en su caso con un recién nacido y la niña con dos años. Javier también echa de menos más medidas de conciliación familiar, porque si bien es positivo que se haya pasado de dos a cuatro semanas de permiso, «queda mucho por hacer y para equipararnos a otros países europeos». Con el abuelo también en la habitación, recuerda que los padres de hace unas generaciones ni sabían cambiar un pañal. «Yo bañaba a mi hija desde el primer día, y pierdo el cálculo del número de pañales que le habré podido cambiar», dice orgulloso.

Tiempo para compartir

Recién salida de un parto «complicado», Isabel Medina tiene en brazos a su pequeño Romeo, que llama la atención por la melena de pelo negro intenso con la que ha llegado al mundo. Algo que comenta la familia y que arranca una sonrisa a Isabel, aún dolorida cuando no habían pasado 24 horas desde el alumbramiento. Es su segundo hijo y el padre, Alejandro Padilla, que es vigilante de seguridad, agradece que su empresa no le haya puesto ningún problema para tomarse los días de permiso todos juntos, coincidiendo con el parto. Porque, como sucedía hasta ahora, el padre puede tomarse estos días inmediatamente después del nacimiento o dejarlos para más adelante, ya sea mientras la madre está de baja por maternidad o cuando ésta se incorpore al trabajo con el objetivo de poder seguir el padre al cuidado del hijo. Para Alejandro, esta medida «es un paso importante, los padres nos podemos implicar más en el cuidado de los hijos y también de la madre, que en estos días nos necesita más que nunca», afirma. Isabel, que trabaja en un hotel de Pedregalejo, comparte esta opinión y puntualiza a su marido que también será una oportunidad «para disfrutar juntos de nuestros hijos».

Como le sucede a Antonio, Daniel Farfán tampoco se podrá beneficiar de esta medida social. De Alhaurín de la Torre, es ganadero, y como autónomo «no tenemos derecho a nada», dice en tono crítico. Francisco es su tercer hijo y nació el día 1, a las 19.30 horas. Reme, la madre, ya estaba con su ropa de calle preparada para dejar el hospital. Dice que Daniel «ayuda poco» y como ella también trabaja, en una empresa de cítricos de Cártama tienen que recurrir a la familia para conciliar vida laboral y familiar.

Antonio García recuerda que esta ampliación del permiso de paternidad debía haber entrado en vigor en 2013. Y, efectivamente, estaba prevista en la ley de Igualdad que promulgó el gobierno de Rodríguez Zapatero para 2009, pero por su coste no se aplicó. Luego la retomó el gobierno del PP y anunció su entrada en vigor en enero de 2013, pero también la aplazó. Finalmente, fue una de las medidas incluidas en el pacto de gobierno de Ciudadanos con el PP.

Como sucedía hasta ahora, también pueden disfrutar de este permiso en caso de adopción o acogimiento. Y para los partos múltiples, serán dos días más por cada hijo a partir del segundo.