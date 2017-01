El sector pesquero y la Junta consensúan medidas para recuperar la actividad

La Comisión Europea ha pedido a los Estados Miembros estudiar y tomar medidas concretas de gestión encaminadas a garantizar la recuperación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo. Con esta finalidad, la Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía ha consensuado una serie de propuestas con el sector pesquero andaluz y malagueño que han sido elevadas al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que sean tenidas en cuenta a la hora de presentar ante la Comisión.

Según el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia y de la que forman parte Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga y Caleta de Vélez, Miguel Ángel Carmona, entre las medidas planteadas se encuentran vedas temporales y vedas espacio temporales para proteger el alevinaje de las especies, en las se excluye la actividad pesquera durante ciertos meses al año para facilitar su recuperación.

El documento consensuado recoge las singularidades de la pesca en Andalucía para futuros planes de gestión ante la preocupación de Bruselas y la comunidad científica por la situación de los stocks pesqueros en el Mediterráneo. Además, dadas las peculiares características de los caladeros de cada provincia andaluza, se marcan diferentes vedas espacio-temporal tanto para las modalidades de arrastre como de cerco en cada litoral provincial.

Con carácter general, la propuesta elevada a la Secretaria General de Pesca contempla la reducción de dos horas en el horario de entrada y salida de puerto durante los meses de julio y agosto para la flota de cerco de la provincia de Málaga. La medida persigue reducir las horas de faena de las embarcaciones de cerco, cuya flota la conforman 32 barcos (cinco en Estepona, siete en Marbella, tres en Fuengirola, dos en Málaga capital y 15 en Caleta de Vélez).

Sobre las vedas temporales propuestas para cada pesquería, en caso del arrastre se propone establecer una veda reproductiva para la merluza, bacaladilla, salmonete y cigala en el mes de abril.

Para el cerco, se propone establecer una veda de reproducción para el boquerón en la provincia de Málaga durante el mes de junio. En ambos casos el objetivo es mejorar la explotación sostenible de los recursos.

La flota de arrastre sigue sin cobrar las ayudas de la parada de abril

Durante el mes de abril de 2016 la flota de arrastre del sector pesquero malagueño permaneció amarrada con el objetivo de permitir la recuperación de los caladeros. La parada afectó a la flota de todos los puertos malagueños, un total de 35 embarcaciones (14 de Vélez-Málaga, nueve en Fuengirola, siete en Estepona y cinco en Marbella) y a unos 200 marineros. Por primera vez después de cinco años, el Fondo Europeo de la Pesca libró una partida económica subvencionar la veda a los armadores y marineros de la flota de arrastre. El problema es que nueve meses después, todavía no han cobrado las ayudas de dicha parada temporal.

«Además hay un gran descontento en el sector por las medidas impuestas desde Bruselas para acceder al cobro de estas ayudas», ha manifestado el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia, Miguel Ángel Carmona, que ha recordado que los marineros sólo cobran una ayuda de 15 días y no los 30 que duró la parada. Esto es unos 640 euros por el mes de veda.

Por otra parte, Carmona ha denunciado asimismo que ningún barco de la flota pesquera de cerco de la provincia se ha acogido a las ayudas establecidas para el paro biológico de este mes de diciembre. El cerco se encuentra desde el 1 de diciembre sin faenar, lo que ha dejado a Málaga sin pescado de la bahía (sardinas, boquerones y jureles entre otras especies).

Según Carmona, la razón es que para el sector los requisitos son demasiado exigentes y el importe de las mismas no compensa los gastos que conlleva mantener el barco amarrado y la tripulación dada de alta. Ante esta situación, los armadores han preferimos no solicitarlas al mantener que el importe de las subvenciones no alcanzar ni siquiera para pagar la Seguridad Social de los marineros.