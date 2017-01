Ascienden a tres las pateras con más de un centenar de personas que Salvamento busca en el Mar de Alborán

Si no hay recursos para mantener a los que hay aquí, ¿cómo nos vamos a ocupar de todos los que vienen de afuera? Los recursos son limitados y no dan para todos.

Como no tenemos parados suficientes los incrementamos con los que vienen en las pateras , que dicho de paso no sabemos que clase de personas son , a lo peor vienen entre ellos delincuentes peligrosos.

Si eso fuera cierto en alguna medida, prefiero que vinieran de Perú, Bolivia, Paraguay, etc, etc. Aunque sólo fuera por el "karma". Bueno eso y que hablamos el mismo idioma y no hay problema de religión.

y las que quedan por venir, y espera a que llegue el verano. Si ya se les a enviado el mensaje de que los recogemos a mitad de camino, los traemos y WELCOME!! luego ya habrá quienes les informen de toooodas las subvenciones a las que por supuesto tienen derecho ( yo no aunque me pudra ) y les buscan casa. Si todo eso tuvieran que pagarlo de sus bolsillos los "buenistas" ya veriamos como cambiaba la cosa. Declaración de la renta casilla de la Iglesia - casilla para ONG-casilla con mis impuestos NO