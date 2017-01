Así están cambiando las temperaturas en Málaga capital: más calor y veranos cada vez más largos

El cambio climático comenzó con el inicio de la industrialización y ahora evidentemente se está acelerando, pero los seres humanos no pueden pararlo sin romper completamente con las bases de su "modus vivendi". No importa, la siguiente especie inteligente, lo mismo actúa de otra forma.

Que en pleno 2017 aun haya gente diciendo que no existe el cambio climático, o que no le importa tiene tela. Está claro que los trogloditas no se extinguieron.



No hay más ciego que el que no quiere ver. Ya le puede poner usted mil estudios científicos que evidencian el impacto del ser humano sobre el cambio climático que no te creerán. Por algo son fanáticos.

los trogloditas fueron desplazados por los cuñaos



Y por los primos como el de Rajoy.

Nos mienten, nos roban, nos matan en los hospitales y seguimos votando a los que lo hacen. Como para invertir el cambio climático estamos.

Esto no es cuestión única y exclusivamente política sino también de los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros podemos aportar nuestro granito de arena reciclando, comprando productos ecológicos, usando medios de transportes limpios, ahorrar en el gasto energético.

Lo que no es de recibo es la poquísima conciencia medioambiental que existe hoy en día en Málaga. Eso sí que es perjudicial.

Estamos a años luz de países como Holanda, Finlandia, etc.

Si hay algún cambio de conciencia medioambiental es de parte de los ciudadanos. Los políticos todavía niegan lo evidente y ponen impuestos a la Sol.

es mucho mas preocupante la ignorancia de la caverna que podemos ver en estos comentarios



Hay que ver el cog-azo de los progres con el cambio climático cuando está claro que SON POSTULADOS DEL COMUNISMO y una mentira total.

Ya empiezan los de siempre con las ideologías. En serio, os repetís mucho y cansáis.

el cuñadismo cavernicola es una cosa que funciona aqui de toda la vida....lo favorece la mezcla de falta de librerias y alcohol



Yo solo me he limitado a repetir (en mayúsculas) lo que TEXTUALMENTEdijo el Portavoz actual del PP en el Congreso Sr. Hernando y lo dijo en el mismo Congreso de los Diputados en Diciembre de 2012, por lo que creo que será verdad, primero porque es un señor serio que merece toda la confianza y segundo porque un dirigente del PP nunca miente. Así que no soy yo quien ha empezado con las ideologías en este tema.

Caballero, usted ha sido el primero de la mañana en meter política en el foro de opinión. No mienta.

No sé si su segundo comentario va con ironía o no, pero llamar a Hernando competente... dista mucho de lo que verdaderamente es un señor que se ha dedicado toda su vida a la política. Creo que es el perfecto ejemplo de político profesional de los que tanto sobran en este país y en la política.

Lleva usted toda la razón, la verdad es que he querido ?provocar? el sonrojo de ?ciertas personas?, cosa que dudo en conseguir porque hay quien no se pone colorado ni subiendo una cuesta en bicicleta.

A mí, la verdad, es algo que no me preocupa y que, además, creo que no debería preocupar a nadie por que no creo que podamos hacer nada por evitarlo: 1.- En primer lugar porque, que lo hagamos desde Málaga o desde Europa no va a hacer que cambie nada 2.- Porque para evitarlo sería necesario un cambio de modelo productivo y de consumo al que nedie está dispuesto a renunciar, por muchos cubos que tenga en su casa, todo el mundo quiere móviles, tablets, ropa y otras muchas cosas para cuya fabricación es necesario un alto consumo de energía que es, en última instancia, la que provoca el calentamiento global. 3.- Porque que la humanidad se plantee dejar de consumir recursos o de calentar el planeta es como si una plaga de langostas (de las que vuelan) se plantease no consumir todo el campo de maiz. Está en nuestra condición, somos una plaga, aceptémoslo, no seamos tan soberbios y disfrutemos del mundo que tenemos. 4.- El planeta ha tenido grandes oscilaciones en su temperatura a lo largo de la historia, esta essólo una más, no ha sido la primera, ni será la última, que esté provocada por el ser humano o no, es un tema aún discutido, pero aunque así fuera, vuelva a leerse el punto 3 5.- Para mi gusto al termostato todavía le faltan un par de grados, especialmente en los meses de invierno.

yo creo que a ti te faltan muchas lecturas y te sobran muchas horas de COPE



Está claro que el cambio climático no es provocado por el hombre pero su aceleración sí. Y ahí es donde está el problema.

Lo que usted dice es totalmente falso ya que a lo largo de los años hemos podido observar ciertos avances como:

1. Mayor fomento del reciclaje. 2. La gente va cogiendo más la bicicleta en lugar del coche. 3. Aparición de empresas con APPs que sirven para vender e intercambiar productos de segunda mano, por lo que se reutilizan. 4. Aparición de empresas con APPs que fomentan el uso del coche compartido. 5. Mejora de la eficiencia de los motores de los vehículos.

Aunque queda muchísimo por hacer aún y aplicar medidas más drásticas como la limitación del uso del vehículo en vías urbanas, el fomento de las renovables (de verdad y no el chiste del PSOE) y el vehículo eléctrico.

El cambio es viable, pero si hay gente que no quiere mover un dedo pues el mundo se irá cuesta abajo y sin frenos.

Yo no sé usted, pero yo haré todo lo que pueda por dañar lo menos posible al medio ambiente con el fin de que mis hijos hereden un planeta verde y limpio.

os deso suerte, yo creo que es uneesfuerzo inutil, no creo que sus consecuecias me afecten en lo que me queda de vida, no me siento responsable y no pienso empeorar mi comfort personal por algo que como ya he dicho, considero inevitable

Así va el mundo con personas tan egoístas como usted, señor caleno78. Solo mirándose el ombligo propio y los demás que se pudran.

Hay que ser déspota y cínico para decir eso.

Tómatelo con calma, intimalaga, yo no he insultado ni faltado, ni a ud, ni a nadie, sólo he expuesto mi posición y mis argumentos, si a ud. no le gusta puede hacer dos cosas, o intentar convencerme o ajo y agua. También puede insultarme, es verdad, en los foros estos es fácil, pero no queda muy bien, la verdad

tú eres el porcino que afirmabas tirar las toallitas al váter y que te daba igual.Tu opinión carece de valor alguno,seguro que cuando estás en la calle y ves una papelera te preguntarás qué es ese extrano artefacto.

En absoluto, señor faltón, soy un usuario intesivo de las papeleras de la vía pública, eso sí, no me las pongas de colorines porque, eso sí,me daría igual. Ah, y sí, las toallitas siguen yendo por el inodoro, no creo que suponga ningún problema