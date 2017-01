«Mejorar la Justicia en Málaga depende de la voluntad de los que estamos aquí»

La última victoria de Francisco Javier Lara en las elecciones del Colegio de Abogados ha supuesto un verdadero hito en la historia de esta institución, puesto que nunca se había producido durante la democracia que solo se presentase una candidatura a los comicios, como ha sucedido ahora. En noviembre tomó posesión de su cargo tras la reelección e insiste en que seguirá defendiendo a los letrados y el papel «fundamental» que juegan en el Estado de Derecho.

–¿Qué tal estos primeros meses al frente del colegio tras la reelección?

–Es un colegio muy grande, vivo y en el que realmente no paras. Tiene vida propia y, por lo tanto, no da tiempo a aterrizar. Directamente estás metido en el día a día de su intensa actividad. Estoy con muchas ganas, ilusión y recibiendo el cariño de los compañeros constantemente.

–De hecho, las últimas elecciones, en las que ha habido una única candidatura por primera vez, es una muestra de ese cariño y sobre todo del respaldo a su gestión anterior...

–Sin duda. Con humildad y los pies en el suelo, lo he percibido como una muestra de apoyo a un trabajo realizado en cuatro años. Una gestión muy distinta a la tradicional forma de ejercer un decanato de un colegio de abogados. Nosotros la hemos roto y la abogacía de base ha mostrado su respaldo a esa forma de gestionar el colegio. Es un orgullo, porque tienes la satisfacción de que los compañeros están contentos con tu labor. Y es una responsabilidad, porque ahora vienen otros cuatro años en los que tenemos que seguir en la misma línea para no defraudar esa confianza. En el de Málaga nunca ha habido candidatura única. Es un colegio con muchísima vida, en el que en cualquier momento que hubiera un grupo de abogados discrepantes con la gestión de la Junta de Gobierno montarían una candidatura sin lugar a dudas. Siempre ha sido así.

«Tenemos en marcha proyectos como convertir el Colegio de Abogados de Málaga en un centro de formación de juristas»

–Habla de seguir en la misma línea de trabajo. ¿Hacia dónde va?

–Vamos a seguir siendo una Junta de Gobierno activa y que siempre defiende en primer lugar a los abogados y, por supuesto, a la ciudadanía. Pero lo primero son los letrados, la abogacía y lo que representamos en el Estado de Derecho. Así lo hemos hecho durante cuatro años y así lo vamos a seguir haciendo.

–¿Cuáles son sus principales retos para los próximos años?

–Tenemos nuevos proyectos, como el de convertir el Colegio de Abogados de Málaga en un gran centro de formación para juristas. Ya hemos constituido el centro y estamos pendientes de iniciar las obras en el edificio para tener más espacio para aulas. Asimismo, estamos ahora inmersos de lleno en todos los trámites administrativos para homologar este centro y empezar a formar juristas. No solo abogados, sino a cualquier profesional de este sector. El centro está funcionando ya y lo que nos queda son los citados trámites. Por otro lado, también estamos trabajando en la conciliación familiar. Nuestra profesión es muy complicada porque no entiende de horarios ni de festivos, y es necesario que nos planteemos la conciliación familiar. Que aprendamos a desconectar y que las nuevas tecnologías nos ayuden a ello, ya que muchas veces hace todo lo contrario, ya que estamos conectados 24 horas al día. La sociedad ha cambiado mucho y exige al abogado una inmediatez constante. La gente ya no te llama al fijo del despacho y espera a que le devuelvas la llamada, lo primero que hace es enviar un whatsapp, un correo electrónico o llamar al móvil a la hora que sea el día que sea y si no le atiendes se molesta. Hay veces que incluso se cambia de abogado por este motivo. Esto no es bueno.

«Los letrados seguimos teniendo que afrontar señalamientos masivos y largas esperas en los pasillos de los juzgados»

–¿Cuáles son las medidas más urgentes que va a poner en marcha?

–Estoy esperando a que tome posesión la nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, para retomar las mejoras que nosotros proponemos para el funcionamiento de la administración de Justicia. Ya he contactado con ella por teléfono y hemos quedado en que entonces nos reuniremos y hablaremos.

–¿Qué le parece su nombramiento?

–Es una magistrada con un trato exquisito con los letrados y no he recibido en estos cuatro años ni una sola queja en este sentido. La conversación que he mantenido con ella ha sido muy cordial y confío en que haya un buen entendimiento y en que juntos trabajemos para mejorar el funcionamiento de la administración de Justicia. Ese es nuestro objetivo. Si lo podemos hacer desde el diálogo y el consenso, mucho mejor.

–¿Ha mejorado la relación con los jueces tras las quejas por el trato que reciben los abogados?

–Eso se superó y mejoró mucho. En los últimos meses hubo un acercamiento importante entre las instituciones. Lo que pasa es que queda mucho por hacer. Todos tenemos que cambiar. Los abogados también. Se abre un nuevo periodo en el que tendremos que sentarnos en una mesa y entre todos proponer medidas para mejorar el funcionamiento de los juzgados malagueños.

–¿Cuáles son los fallos de ese funcionamiento?

–Hay muchos. Por ejemplo, el otro día puse en redes sociales que, para una demanda que presenté en diciembre de 2014, se ha señalado el juicio para marzo de 2020. Eso ya resume la situación. No es que haya problemas, sino que la administración de Justicia es un problema. Así no se imparte justicia. Respecto a los abogados, seguimos teniendo que afrontar señalamientos masivos en una mañana o largas esperas en los pasillos de los juzgados. Eso sigue igual. Algunos juzgados y jueces han cambiado el talante de pedir disculpas, pero, para la inmensa mayoría de los letrados en Málaga, te vas a los juzgados y no sabes cuando te va a tocar. Te encuentras que tienes 15 juicios en una mañana, señalamientos cada cinco minutos, que se siguen suspendiendo las vistas el mismo día del juicio porque no están citadas las partes o los testigos, y eso se debería comprobar antes. Hay que superar esta situación. Eso no depende ni de la Consejería ni del Ministerio de Justicia, sino de la voluntad de los que estamos en Málaga. Es cuestión de organización.

–¿Cómo espera que cambie en los próximos años ese panorama?

–Después de estos cuatro años al frente del colegio me iría muy satisfecho si se actualizasen las cuantías de los honorarios del Turno de Oficio, si el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria quedara dentro de la Justicia Gratuita, si la administración de Justicia respetase el papel fundamental que juega el abogado en el Estado de Derecho y si se modernizase de una vez esta administración.

–Para ello, por ejemplo se han puesto en marcha iniciativas como el papel cero...

–Eso tiene que llegar a ser una realidad y no lo es todavía. Lexnet debe de terminar de funcionar bien. No tiene sentido la presentación telemática de documentos y que luego los juzgados los impriman en papel. Pero es una necesidad imperante que el papel cero sea una realidad. Para eso Lexnet tiene que mejorar y los juzgados y la Fiscalía deben adaptarse a este sistema. Los abogados ya lo hemos hecho, tanto tecnológicamente como a nivel de formación. Y lo hicimos el día 1 de enero de 2016, desde el momento en el que entró en vigor.