El PSOE asegura que este año habrá tres nuevas depuradoras en Málaga y pide al PP que tome nota

El secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, ha defendido hoy la apuesta de la Junta por la depuración en Málaga y ha pedido a las administraciones gobernadas por el PP (Gobierno central y Diputación) que se apliquen el cuento en las zonas de su competencia. Tras las informaciones de SUR, en las que se pone de relieve que Málaga sigue a la cola de la depuración pese a ser la que más aporta al canon autonómico del agua, según el diputado en noviembre comenzaron las obras de tres nuevas depuradoras, cuyo presupuesto y ejecución se prolongarán durante 2017. Son las de Cañete la Real, Villanueva del Trabuco y Villanueva de Tapia. Igualmente, están adjudicados, y se está trabajando en la redacción y finalización de los proyectos de Agrupación de Vertidos y Estaciones depuradoras de 12 municipios: Mollina, Arenas, Benamargosa, Casarabonela, Almargen, Carratraca, Guaro, Sierra de Yeguas, Almogía. Así como la redacción del proyecto remodelación de la edar del Valle de Abdalajís. Por otra parte, está pendiente de adjudicarse el proyecto de saneamiento y depuración de Cuevas Bajas y los de Agrupación de Vertidos y estación depuradora de Monda y de Viñuela.

"En los últimos años, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha finalizado en la provincia de Málaga las depuradoras de Villanueva del Rosario, Alameda, Villanueva de Algaidas, Cuevas de San Marcos, Torrox Costa, Colmenar y Cuevas del Becerro, estas dos últimas inauguradas el año pasado con una inversión de 4,5 millones de euros", dijo Heredia, y destacó que el Gobierno andaluz tiene en ejecución las obras de la estación depuradora de Teba, con una inversión de 3 millones y la ampliación de la depuradora de Estepona, a punto de finalizarse.

Depuradora Norte de Málaga

A su juicio, también existe el compromiso con la estación depuradora Norte de Málaga, que aún está pendiente de negociar los detalles últimos del proyecto con el ayuntamiento de la capital, "pero que queremos que empiece a andar en 2017". Para ello, este año se van a comprometer créditos por un importe de unos 40 millones de euros para la fase primera de esta planta, que dará servicio a Alhaurín el Grande, Cártama, y Málaga, "lo que garantizará su construcción y puesta en servicio en varias anualidades". En el mismo complejo, actualmente están contratadas ya las obras de los colectores de Alhaurín el Grande y Cártama, con una inversión de 8,3 millones. Se reanudarán en el segundo semestre de 2017.

Respecto a la del Bajo Guadalhorce (Alora-Pizarra-Coín), están contratadas las obras de los colectores y de la estación, con un presupuesto total de 15, 8 millones. "Estamos hablando por tanto de una inversión comprometida de la Junta de más de 70 millones de euros en depuración y saneamiento para la provincia en 2017 y en las anualidades sucesivas, una inversión importante en una materia en la que no se ha parado nunca de trabajar y cuyos trabajos el Gobierno quiere acelerar a lo largo de esta legislatura".

Nerja, bloqueada de nuevo

Por el contrario, criticó Heredia, el Gobierno y la Diputación tienen parados sus compromisos en materia de saneamiento en la provincia. "El Gobierno de Rajoy es responsable de la depuradora de Nerja, el gran punto negro, pues Nerja es el único municipio de la Costa que no depura sus aguas residuales, y las obras llevan más de seis meses paralizadas y sin explicaciones".

Además, recordó las 18 depuradoras comprometidas por la Diputación de Málaga en la Serranía de Ronda. Así, puso de relieve que Elías Bendodo, presidente de esta institución, acordó en 2013 con el Ministerio de Medio Ambiente (también gobernado por el PP) impulsar actuaciones de saneamiento y depuración de aguas en los municipios de la Serranía de Ronda. "A día de hoy no se ha formalizado un solo convenio específico que permita la realización de ninguna de las 18 depuradoras comprometidas. No se ha finalizado la redacción y tramitación de ningún proyecto que posibilite el inicio de obras, no se ha licitado ninguna actuación y, por tanto, no se ha puesto en marcha una sola de las 18 infraestructuras comprometidas".