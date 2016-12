5 pasos para no temer a las lluvias en Málaga y provincia si tienes que utilizar un trastero

María Cruz Casado, trabaja en el centro líder en Self Storage, Trasteros Plus en Málaga situado en la Avenida de los Guindos, 17. Ella explica a todos los interesados, 5 pasos para minimizar el riesgo de lluvias al alquilar un trastero en Málaga:

1. El problema de que el trastero esté en la planta sótano de un edificio

“Mucha gente no se fía de dejar sus pertenencias más queridas en el trastero de su casa o en otros centros pequeñitos de su barrio situados en las plantas sótano” nos dice Mari Cruz, quién a la vez nos confirma que la empresa Trasteros Plus ha registrado un aumento significativo de la demanda de contratación de trasteros en las últimas dos o tres semanas. Sostiene que una de las ventajas que valoran los usuarios de esta empresa, es que todos los centros de alquiler de trasteros que tiene Trasteros Plus en la provincia de Málaga se encuentran en planta calle o superior y así se evita que el agua entre con facilidad, ante trombas de lluvia al no estar en ningún sótano.

2. Poner todos los enseres encima de palets o similares

Algo muy recomendable que nos comenta Mari Cruz Casado es depositar todos los bienes almacenados sobre una altura adecuada, por ejemplo encima de palets. De esta manera aunque no entre agua, salvaremos casi todo tipo de humedad que se filtre desde el suelo.

3.Tener un seguro en el trastero en caso de siniestro que responda de verdad

La trabajadora de Trasteros Plus también hace referencia a tener contratado un seguro: “el hecho de que todos nuestros trasteros tengan un seguro permite dar tranquilidad a nuestros clientes. Y es que, si las pertenencias llegasen a verse dañadas por lluvias o cualquier otro motivo, están cubiertos los daños ocasionados en las pertenencias del usuario del trastero”.

4.Tener personal trabajando en la instalación de trastero

Otro aspecto en el que Mari Cruz hace hincapié y explica su importancia, es el de que la instalación de trasteros en alquiler que se elija para alquilar, cuente con personal en sus instalaciones, prestando atención diaria a que todos los trasteros se encuentren en perfectas condiciones.

5. Asegurarnos de que la instalación donde alquilas el trastero tenga un mantenimiento preventivo

Y finaliza apuntando: “a la hora de alquilar un trastero es bueno elegir una instalación que cuente con un servicio mensual de mantenimiento preventivo, ya que éste revisa, entre otras cosas, los desagües de la instalación para así evitar la obturación de los mismos”.

Nuestra recomendación es que a la hora de alquilar un trastero lo hagas en un sitio dónde se cumplan estas características. Y es que, si en algo coincidimos todos, es en que nunca se sabe lo que puede pasar.

