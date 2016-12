Una alegría muy repartida en la provincia de Málaga

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional ha sembrado de alegría este año a numerosas poblaciones de la provincia. La suerte ha llegado en forma de premios hasta un total de trece localidades malagueñas. La lluvia de millones que ha dejado ha sido un inesperado aguinaldo para algunos malagueños, aunque el Gordo haya pasado esta vez de largo. En cambio la suerte sí ha rociado a la provincia a través del segundo, dos cuartos y tres quintos premios, que han traído más de diez millones de euros. Entre las localidades agraciadas están Estepona, Marbella, Mijas, Vélez-Málaga, Sabinillas (Manilva), Torremolinos, Antequera y Alfarnate, a donde ha ido a parar parte del segundo premio, el 04.536. De los dos cuartos, el correspondiente al 59.444 ha dejado un pellizco de 20.000 euros en Málaga, y el 07.211 ha dejado 200.000 euros en Alhaurín de la Torre. También se han repartido por la provincia tres quintos premios: el 22.259 (Málaga, Torre del Mar, Vélez-Málaga y Benalmádena), el 19.152 (Torre del Mar, Málaga, San Pedro de Alcántara y Fuengirola) y 60.672 (Málaga y Torrox).

El día de la Lotería de Navidad en la provincia, como suele suceder todos los años, fue además una jornada repleta de historias curiosas.

Antequera. «Compramos el décimo el día antes a las ocho de la tarde»

Una de esas historias fue la de Samuel González, un joven de 23 años de Antequera. El día antes del sorteo tenía fiebre y quería buscar un décimo terminado en 36. Samuel mandó a su hermana a que le comprara un décimo a las 20.00 horas a la administración próxima a su casa. Ayer, los amigos le llamaban a primera hora para decirle que el número que le compraron era el Segundo Premio de Navidad: el 04.536. Fue un décimo adquirido por máquina en la administración de lotería del Centro Comercial La Verónica. Samuel decidió compartir el décimo, agraciado con 125.000 euros, con su madre y su novia.

Los padres del joven, José Antonio González y Teresa Ruth, señalaban que son una familia trabajadora con tres hijos y que llevaban tiempo buscando empleo para Samuel, «que lleva mucho parado, por lo que me alegro por él más que por nosotros», declaró su madre.

Laura Otero, novia del joven, también de 23 años, tuvo que mirar el décimo «200 veces por lo menos» para cerciorarse de que le había tocado. Según confesó, esta era la segunda vez en su vida que compraba un décimo en Navidad. Sobre a qué destinarán el premio, Laura dijo que «todavía no sabemos qué vamos a hacer con tanto dinero. Nunca me lo había planteado».

Málaga. «Somos 13 compañeros guardia civiles para compartir 20.000 euros»

Condes de San Isidro en Fuengirola celebran en segundo premio. El joven Guardia Civil Jesús Carballo muestra el décimo que compatitrá con 12 compañeros / S. Salas

Jesús Carballo, malagueño de 30 años, fue otro de los agraciados por los premios del Sorteo de Navidad. Hace un mes, estando en la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) se encargó de comprar un décimo del 59.444. Lo adquirió en un despacho mixto de Loterías y Apuestas de la calle Valle de Abdalajís de la capital, que apenas llevaba un mes abierto. Junto a otros 12 compañeros de la academia decidieron que cada uno comprase un décimo en sus localidades de origen para repartirlo entre todos si tocaba. La suerte quiso ayer que el único de los números que habían adquirido sólo él resultara agraciado. De hecho, fue uno de los cuartos. Aunque apenas tocan a casi 1.500 euros para repartir, sin descontar impuestos, Jesús confesaba sentirse bastante contento. «Sabemos que no es mucho, pero algo haremos con este premio. En la academia apenas ganamos entre 300 y 400 euros, por lo que para algunos va a ser una ayudita que les va a venir muy bien, ya que entre mis compañeros hay algunos con familia e hijos», señaló Carballo.

Fina,una de las agraciadas por el segundo premio en Fuengirola. Sergio Campos y Carmen Ruiz, de la administración número 4, en Torre del Mar. / S. Salas/ E. Cabezas

Por el momento no podrá cobrar los 20.000 euros, ya que los décimos que compraron entre todos se encuentran en una taquilla en la academia en Baeza. «Tendremos que esperar hasta enero, cuando regresemos después de las vacaciones navideñas para poder cobrar el décimo y repartir», explicó.

Según declaró a las puertas del despacho de loterías en el que adquirió el décimo premiado con un cuarto premio, se había enterado porque le llamaron sus compañeros. Todos juraron bandera como nuevos Guardias Civiles el pasado sábado. «La suerte no sólo me ha venido a través de este premio, sino también porque empezaré 2017 con un puesto de trabajo como Guardia Civil», dijo.

Fuengirola. «Le compraré un piso a mi hija»

Abrumada por la decena de medios de comunicación congregados a las puertas de la administración número 1 de Fuengirola, que vendió 52 décimos «muy repartidos» agraciados con 6,5 millones, Fina no daba crédito a su suerte. «Nunca nos había tocado, aún no me lo creo», señaló tras conocer que su décimo estaba premiado con 125.000 euros. En la primera persona en quien pensó Fina fue en su hija. «Tiene 33 años y aún vive conmigo, porque aunque trabaja aún no ha podido independizarse». Con el dinero del premio comprará un piso en Fuengirola, donde Fina, valenciana de nacimiento, vive desde hace décadas.

Alhaurín de la Torre. «Se han vendido todos de manera particular»

Un año más, Alhaurín de la Torre volvió ayer a recibir un pellizco del sorteo extraordinario de la lotería de Navidad. La Administración de Lotería Mayte vendió un billete completo –10 décimos– del número 07.211, uno de los cuartos premios. Todos los décimos fueron vendidos de forma presencial, aunque desde la Administración no supo concretar confirmar cuántas personas han podido resultar premiadas.

Samuel, con familiares y amigos celebra su premio. / Antonio J. Guerrero

José Luis, propietario de la Administración, recordó que ha dado algunos premios en la larga historia del local, y se mostró muy contento tras haber repartido 200.000 euros en esta ocasión. «Se han vendido todos de manera particular, por lo que no sabemos quién o quiénes son los agraciados», insistió. Ayer, al menos, ninguno de los agraciados paso por la Administración para comprobar si estaban entre los premiados.

Torrox. «Por segundo año consecutivo hemos dado un premio en este sorteo»

Del 60.272, premiado con un quinto premio, se vendieron dos décimos, uno en Málaga y otro en Torrox, dejando 12.000 euros repartidos entre ambas localidades. En cada uno de esos puntos se vendió un décimo agraciado con 6.000 euros. En la capital se consignó un décimo en la administración situada en calle Almería, número 55. La administración de Loterías de la avenida del Faro de Torrox-Costa vendió también por terminal un décimo del mismo número. Antonio Atencia, el lotero, de 42 años, destacó que por segundo año consecutivo da un premio en este sorteo. Según recordó, en 2015 vendió un décimo de un cuarto premio, dotado con 20.000 euros. Aunque explicó que su especialidad son otros sorteos, como La Primitiva o la Bonoloto, con los que ha repartido 6,8 millones de euros en tres grandes premios, en 2010, 2012 y el pasado septiembre, «lo importante es seguir dando premios», apuntó.

Torre del Mar. «Pidió el 36 porque es la terminación del año en el que empezó la Guerra Civil»

Málaga capital (barriada de La Luz), Benalmádena, Torre del Mar y Vélez (C. C. El Ingenio), fueron otro puntos agraciados con un quinto premio. En concreto, del 22.259, dotado con 60.000 euros a la serie. En cada uno de estos puntos se vendió un décimo, repartiendo en la provincia 24.000 euros. Asimismo, el 19.152, otro de los quintos, dejó 30.000 euros repartidos en Málaga capital, Torre del Mar, Fuengirola y San Pedro Alcántara.

En Torre del Mar, Dolores Atencia, propietaria del despacho situado en la avenida de Andalucía 85, conocido como ‘El Rincón de la Suerte de Lola’, es una de las primeras administraciones de lotería de la localidad, abierta desde hace más de 59 años. No es la primera vez que entrega un premio en Navidad. Hace dos años ya dio un segundo y un cuarto premio. También en Torre del Mar la administración de Loterías número 4 de Vélez-Málaga, situada en calle Del Mar, vendió por máquina un décimo del segundo premio, el 04.536. Sergio Campos, unos de los trabajadores, dijo que estaba casi seguro de que el agraciado era una persona mayor que siempre me compra este número, «porque la terminación es la del año que empezó la Guerra Civil».

En esta información han colaborado : Eugenio Cabezas. Iván Gelibter, Alberto Gómez, Álvaro Frías, Ángel Escalera, Miguel Gámez, Leandro Pavón, A. J. Guerrero, y A. M. Romero.

