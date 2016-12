Los malagueños de 2016 (Entrega I)

Domantas Sabonis. De la cantera de Los Guindos, a la NBA. Por Juan Calderón

/ Reuters

Hay jugadores que tienen el destino escrito, y el de Domantas Sabonis era acabar en la NBA. Después de toda una vida en la cantera del Unicaja y una temporada en el primer equipo, el pívot lituano criado en Torremolinos se marchó en 2016 a Estados Unidos para enrolarse en la Universidad de Gonzaga. Fue el paso previo para su desembarco en la liga más importante del mundo. Así, el pasado verano se confirmó que seguiría los pasos de su padre, el mítico Arvydas, y fue elegido como undécimo seleccionado por los Magic de Orlando en el sorteo universitario de la NBA (curiosamente, la misma franquicia que seleccionó a Fran Vázquez en 2005 y en el mismo puesto), pero luego lo mandaron a los Thunder de Oklahoma City, a cambio del pívot hispano congoleño Serge Ibaka. Domas cerraba el círculo y confirmaba así el talento de una generación, la del 97, que en su mayoría ha dejado la disciplina del Unicaja para probar suerte en Estados Unidos o en otros equipos. Otro ejemplo de ese grupo de jugadores formados en el Unicaja es Álex Abrines, que también hizo las maletas con destino a la NBA tras aceptar un espectacular contrato (18 millones de dólares por tres temporadas) que le ofrecieron los Thunder.

Pablo Ráez. Un guerrero que planta cara a la enfermedad, por Ángel Escalera

El joven marbellí Pablo Ráez se ha convertido en un referente en la lucha contra la leucemia. A sus 20 años, ha logrado que la sociedad tome conciencia de la importancia de la donación de médula ósea. Tras recaer de la leucemia que sufre, Pablo Ráez se sometió a un segundo trasplante de médula el pasado 18 de noviembre. El implante se llevó a cabo en el Hospital Carlos Haya. Previamente, se sometió a nuevas sesiones de quimioterapia. El alta hospitalaria la recibió el 19 de diciembre.

Al abandonar el hospital, el joven marbellí expresó su satisfacción por poder pasar la Navidad en su casa, pese a que las noticias no eran todo lo bueno que esperaba, puesto que seguía teniendo un cuatro por ciento de leucemia. «La vida es así y hay que vivir día a día. Ahora estoy bien. La vida te va enseñando y hay que aprender lo que te enseña», explicó.

«Pase lo que tenga que pasar, creo que yo ya he cumplido mi cometido. La muerte no es nada grave. Si mañana me muriese lloraría mi familia, pero la vida es así. Estoy feliz, porque me pase lo que me pase esto es una gran lección. He podido ayudar a mucha gente», recalcó Pablo Ráez, que ha logrado que la donación de médula suba en Málaga un 1.422 por ciento.

María Morente. La directora que ha capitaneado el esperado regreso del Museo de Málaga, por A. J. López

El Museo de Málaga por fin ha regresado a la escena cultural de la provincia. Después de dos décadas con sus colecciones almacenadas, la institución abría sus puertas en el palacio de la Aduana el pasado día 12. La fecha no era baladí: coincidía con el décimo noveno aniversario de la primera de las cuatro manifestaciones que, bajo el grito ‘La Aduana para Málaga’, reclamó y consiguió que el mayor edificio civil de la ciudad se convirtiera en sede del museo provincial.

El esperado regreso del Museo de Málaga ha estado capitaneado por María Morente, directora de la institución desde hace una década y que en los últimos meses ha liderado los trabajos para que la inauguración del museo sea una realidad. Morente y su equipo –más que reducido hasta casi el mismo día de la apertura– han doblegado esfuerzos para que el Museo de Málaga vuelva a lucir con todo su esplendor, en particular, las colecciones de Arqueología (con más de 15.000 referencias) y Bellas Artes (en torno a 2.000 obras) que por fin se han reencontrado con el público malagueño y visitante.

Rosa Liarte. Rosa Liarte y la innovación educativa, por Francisco Gutiérrez

La profesora Rosa Liarte Alcaine, que enseña Geografía e Historia en el IES Cartima, ha sido distinguida este año con un accésit en reconocimiento a la calidad de su labor docente. Ha sido con motivo de la convocatoria de los premios del certamen D+I al docente más innovador de España, impulsado por la plataforma educativa Proyecta, de la Fundación Amancio Ortega y Santiago Rey Fernández-Latorre. El jurado de este premio destacó la metodología de enseñanza que utiliza Rosa, el uso de las TIC y su «afán por compartir», ya que todo lo que hace para sus alumnos lo sube a la red para que pueda servir a otros profesores. Natural de Fuengirola, de 33 años, Liarte Alcaine estudió en el IES Las Lagunas e Historia en la UMA. Ees especialista en el uso educativo de aplicaciones móviles y compagina sus clases de Geografía e Historia en el IES Cartima de Estación de Cártama con la formación que imparte para otros profesores. Ya en 2015 la Fundación Telefónica reconoció al instituto donde trabaja con el premio Escuelas para la Sociedad Digital 2015. En sus clases, los alumnos utilizan con normalidad las tabletas, se conectan a internet y el móvil es una herramienta más de trabajo.

Adrián. Una voz y una historia de superación que cruza fronteras, por Regina Sotorrío

/ Sur

Adrián Martín no se llevó el preciado Grammy Latino el pasado noviembre en Las Vegas, pero sí el reconocimiento de la industria de la música y la mayor aventura de su vida. El pequeño veleño, de solo 11 años, representa el poder de la canción en circunstancias totalmente adversas. Nació con hidrocefalia y una malformación congénita en los brazos, ha pasado por quince operaciones y tiene dos válvulas en la cabeza;pero este año Adrián Martín ha sido número uno en ventas, Disco de Oro y la sorpresa en las nominaciones a los Grammy Latino. Todo eso con su primer disco, ‘Lleno de vida’, un álbum donde da rienda suelta a su prodigiosa voz en duetos con reconocidos artistas. El trabajo entró directamente al primer puesto de la lista de ventas nada más salir al mercado, hasta alcanzar el tan deseado –y complicado hoy día– Disco de Oro. Poco después, Adrián Martín vería su nombre junto al de Andrea Bocelli, Juan Gabriel, Diego Torres y Andrés Cepeda en la competición por el gramófono al mejor álbum vocal pop tradicional. Una historia de superación que primero cautivó a las redes sociales –por la voz y también por la persona– y que este año cruzó las fronteras.

Damián Quintero. Número uno del ‘ranking’ mundial de kárate en katas, por Enrique Miranda

/ Efe

El karateca formado en Torremolinos ha celebrado este año una de las noticias que más ansiaba escuchar: el nombramiento del kárate como deporte olímpico. Aunque ya no será hasta Tokio 2020 cuando se incorpore el mismo. Una cita que se perfila como la gran oportunidad de Quintero de competir en el evento deportivo más reconocido del mundo. Hasta entonces, Quintero, que tiene actualmente 32 años, tendrá que seguir compitiendo al máximo nivel para seguir luchando por mantener el liderato. Y es que, al cierre de este año, el actual capitán de la selección española de kárate ha vuelto a demostrar que es el mejor del mundo en su modalidad, la de katas. Finalizó primero en la clasificación anual de la Federación Mundial de este deporte, no sin antes sumar dos grandes preseas internacionales: la de oro en el campeonato de Europa y otra de plata en el Mundial de Linz (Austria). Se acumulan estos últimos premios a un amplio palmarés de galardones que llevan a este deportista malagueño, con más de 14 años de experiencia en el kárate, a alzarse como uno de los más completos representantes de nuestra tierra a nivel internacional.

Lourdes G. Ortiz. Primera mujer presidenta de la Audiencia Provincial, por Álvaro Frías

/ Sur

La magistrada Lourdes García Ortiz ha sido elegida esta semana como nueva presidenta de la Audiencia Provincial por el Consejo General del Poder Judicial, convirtiéndose así en la primera mujer que se pone al frente de la institución. García Ortiz venció por un voto al juez que ha ostentado durante el último lustro el cargo, Antonio Alcalá. Lourdes García Ortiz, que también fue la primera –y la única– mujer en presidir una sección penal de la Audiencia Provincial, sostiene que la importancia del cargo para el que ha sido elegida radica en el servicio público a la ciudadanía, a los compañeros de la Audiencia y a otros colegios profesionales e instituciones. Como ejes, la magistrada, que ingresó en la carrera judicial en 1986, plantea la necesidad de unificar los criterios en el orden Civil y Penal, y destaca la importancia de la mediación. También se refiere a la necesidad de avanzar en el expediente electrónico, el papel cero y los sistemas de comunicación. Su reto, según insiste, es, desde la vocación de servicio, impulsar las reformas que se avecinan en las tecnologías y en la organización del trabajo.