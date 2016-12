El presupuesto de la Diputación alcanza los 280 millones de euros

Yo cuando he ido a la diputación me han tratado bien y la gente es eficiente, pero creo que trabajar allí es el mayor triunfazo que puedes tener en la vida.

Los blogueros tenemos muchas más ideas de las que piensan los 3.200 empleados de la Diputación malagueñas; y nuestras ideas no son para nada halagüeñas para con esa institución que consideramos absolutamente innecesaria. Cómo creen si no, por qué el señor Bendodo, jefe de esa aborrecida institución, está tan mal visto entre los malagueños y la gente se mesa los cabellos de pensar que el alcalde De la Torre le pueda dejar el puesto a don Elías en herencia a la más pura oligarquía hereditaria donde los menos aptos son los que gobiernan, y no en un gobierno de aristocracia donde los mejores, los que presentan más méritos, son los que ostentan el poder. Como en Roma y Grecia, vamos, y no como en Cartago donde era la familia Barca la que estaba siempre ahí arriba.

Totalmente deacuerdo, la diputacion o comunidad autonoma o mancomunidades pero todo junto? Caldo de cultivo para las corruptelas...ah! Y las empresas publicas!! Demasiado bien estamos

Si se suprimiesen todas las Diputaciones nos ahorraríamos más de 8000 millones de euros, es decir, que las gentes seguiría pagando los mismos impuestos y se seguirían arreglando las carreteras y desperfectos como de costumbre e incluso habría para hacer más cosas, porque desaparecerían todos los chupópteros políticos, los asesores, las dietas, las comilonas y demás gastos superfluos que tanta falta hace para otras cosas más urgentes.

Los blogueros tienen poca idea de lo que es la Diputavion y para qué sirve. Deberían informarse para poder opinar. Vayan un día de viaje por la Axarquia, entren por la carretera de VELEZ a Canillas de Aceituno, sigan hacia Sedella, vayan. Salares para recabar en Archez y continuar por un carril asfaltado de 900 metros s Canillas de ALBAIDA. Sigan a Competa y descansen antes de bajar por la carretera hacia SAYALONGA, Algarrobo y otra vez Velez Málaga. ¿Han ido a gusto por la carretera, sin baches, bien ejecutada, co. Buenas señslizaciones, etc? ¿Les han gustado lo que han visto en los pueblos citados? Todo ello lo ha hecho la Diputacion

¿Y ha de ser la Diputación la que tenga que hacer forzosamente ese mantenimiento de carreteras?, ¿no hay nadie más que sepa hacerlo? ¡Venga ya, hombre! La Diputación no es más que otro cementerio de jóvenes elefantes que gozan de muy buena salud y fortuna gracias al ímprobo esfuerzo del resto de ciudadanos que lo mantiene con sus impuestos imposibles. No nos vengáis con cuentos, la Diputación puede desaparecer sin que cause el más mínimo problema administrativo; lo que pasa, es que a igual que las muchísimas empresas públicas de la Junta sevillana, aparentan ser absolutamente necesarias para el buen funcionamiento de la cosa; pero son absolutamente prescindibles. ¡Vaya si lo son!

La Diputación no ha hecho nada. Lo han hecho empresas pagadas por nosotros. Las cuales pueden hacerlo si estos intermediarios que tenemos que pagar

DE LOS 280 MILLONES ¿CUANTOS VAN A INVERSIÓN Y CUANTO AL PAGO RUINOSO CAPITULO DE PAGO DE NOMINAS INÚTILES?

El dinero destinado a pago de nóminas no lo dicen

A final del próximo año la deuda de la institución provincial será de 29,2 millones. Bendodo ha recordado que en 2011, cuando el PP llegó al gobierno de la institución provincial, la deuda era de 251 millones de euros.



Y para colmo aumenta la partida de inversiones ¿QUIEN SE LLEVABA LA PASTA?

Lo de las últimas oposiciones convocadas por la Diputación en el año 2016 ha sido vergonzosa.

Colgaron en Internet las preguntas del examen con las respuestas incluidas y realizaron un examen práctico para diseño gráfico dibujando a lápiz.

Unas pruebas surrealistas ideadas para que las plazas se las llevaran los interinos que más tiempo llevan allí.

Una forma indignante de jugar con el tiempo y la dignidad del resto de opositores.

¿Por cuánto se ha multiplicado la plantilla de la diputacion en los ultimos 15 años y cuantas oposiciones ha habido.....?



En un país con 3 administraciones cuyo modelo tuvo alemania que abandonar en los años 50 porque no podian pagarlo ( ellos no tienen dinero y nosotros si) , vemos que nos encanta otra administración mas . Los que están ella la defienden con uñas y dientes ya que me pregunto donde estarian de no existir la Diputación.





