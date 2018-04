Los partidos de izquierdas tachan los presupuestos de «electoralistas» El socialista Daniel Pérez (archivo). / Francis Silva El PSOE mantiene que están «vacíos de contenido» mientras que IU critica que «no se han ejecutado ni el 50 por ciento de lo que tenían previsto en 2017 y ahora pretenden invertir mucho más de presupuesto en sólo siete meses» FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Martes, 17 abril 2018, 16:37

Sin haber tenido acceso aún al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Málaga consensuado por el equipo de gobierno del PP y su socio de investidura (Ciudadanos), a los partidos de izquierdas en la oposición les basta con conocer el notable incremento de las inversiones y del gasto social anunciado este martes por el alcalde para calificar las cuentas de «electoralistas». El portavoz socialista, Daniel Pérez, no sólo ha incidido en el «carácter electoralista» de los presupuestos, sino que también considera que están «vacíos de contenido porque siguen sin dar respuesta a las verdaderas necesidades de la ciudad». Además, también afea al PP que «sigue sin eliminar el cobro de la plusvalía por herencia».

Por su parte, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha tachado el borrador del presupuesto de «panfleto». «Que se aumenten las inversiones se debe a un mero afán electoralista. Además, nos parece inverosímil y que carece de toda credibilidad que anuncien nuevas actuaciones cuando en el presupuesto de 2017 no se ha ejecutado ni el 50% del dinero consignado». Respecto a otras partidas, Zorrilla también critica que se eleve el gasto para Limasa (de 96 a 97,5 millones) ya que, a su juicio, «lo único que pone de manifiesto es el mayor coste que supone para la ciudad la prórroga del contrato». Lo que sí aplaude el líder de IU-Málaga para la Gente en la Casona del Parque es el incremento de la partida de gasto social y la inclusión de un plan de empleo para familias en exclusión social. «Es una medida que llevamos pidiendo desde hace años y que el PP ha rechazado sistemáticamente».

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, advertía: «No podemos evaluar los presupuestos en función de esta nueva modalidad del gobierno: anunciarlos en rueda de prensa, sin haber entregado un solo documento a los grupos para que podamos analizarnos y, en consecuencia, valorarlos».

En la misma línea, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, también ha criticado la falta de información a la oposición. «Difícilmente podemos opinar de algo que no conocemos, no tenemos más datos que los expuesto en la rueda de prensa. El proyecto de presupuestos se ha hecho a escondidas de la mayoría del Pleno y de la ciudad», ha apuntado. En cualquier caso, ha considerado que «si es un presupuesto para 2018 y 2019 parece demasiado escaso».