Zorrilla sobre el IVA de las peluquerías: «Apoyo su bajada, pero a mí no me afecta»

Después de la frase histórica de la edil de Playas, Teresa Porras, comparando la espuma (nata) del mar con la espuma del caldo del puchero, nadie esperaba que la comisión de Economía, triste donde las haya, se iba a montar todo un set de peluquería de la mano del edil socialista churrianero Salvador Trujillo. El tema, importante para el sector: reclamaba la bajada del IVAal 10% haciendo hincapié en el daño que le hacía que estuviera al 21%. En estas, Trujillo abundaba con datos, que se agradece, de la subida que había supuesto para peluquerías low cost en el paquete de lavar, cortar y marcar. Él estaba serio, enfundado en su papel de defender estos negocios, ni una risa, aunque la situación empezaba a tornar cómica.

Saltaba el turno de palabra al portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que afirmaba rotundo:«Aunque no me considero afectado por este tema, creo que los razonamientos y los acuerdos son razonables, y lo apoyaremos». No es la primera vez que el líder de IU hace bromas sobre su brillante testa, con esa capacidad de la que hace gala para reírse de sí mismo. Quizás contraste con el cabreo monumental que se pilló en su día el otrora portavoz de esta formación Pedro Moreno Brenes cuando Teresa Porras le dijo que entendía que éste no supiera qué electricidad gastaba un secador porque no lo necesitaba. Como ven, Porras tiene un buen número de estos episodios populacheros en su haber.

El portavoz popular, Carlos Conde, que se muestra fundamentalmente serio y sin perder la compostura, le elevaba la gracia a Zorrilla, diciendo que su intervención bien merecía una enmienda. El edil de IU, Alejandro Carballo, animaba al líder de IU diciéndole que ya ha posibilidades de ser «afectado» y «que había otras vías abiertas». No se atrevió a contarnos las bondades de los implantes capilares, pero entendemos que el sainete iba por esos lares. YTrujillo, para rematar, le abría nuevos mundos a explorar como el tinte y coloración... «que pueden ser en las cejas. Observen cómo los ediles se animan unos a otros y montan el guión de forma improvisada.

Más serias ya y metidas en el papel, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, hablaba del impacto general de la subida del IVA ha supuesto en artículos muy necesarios como las gafas, tampones o pañales, que debieran tener el IVA reducido, y la edil de Comercio, Elisa Pérez de Siles, daba datos del sector de la peluquería en Málaga, que es uno de los más competitivos, con un 81% de autónomas de la ciudad. Finalmente, tras las disquisiciones sobre la alopecia y las distintas alternativas que recibió Zorrilla –a tener en cuenta– se aprobó instar al Gobierno reconsiderar la aplicación del IVA al 10% después de analizar el impacto que ha supuesto su subida al 21%. No se quejará el sector: en principio, misión cumplida.

Y alegría comprobar que esto de la sufrida estética afecta por igual a hombres y mujeres en los tiempos que corren. Todo un mundo de posibilidades...

Carballo a un edil del PSOE: «Las próximas elecciones nos vota usted»

Como bien contaba el subdirector de este periódico, Javier Recio, hace dos domingos, los políticos están al borde de un ataque de nervios y viven la precampaña electoral un año antes. Los codazos, risas cómplices, traseras, y el trabajo fino en la trastienda generarán muchas páginas sobre la política municipal, pero de cara a la galería no se quedan cortos.

Llevaba Ciudadanos una propuesta para poner en valor los Montes de Málaga y darle un impulso económico y turístico. El edil socialista Salvador Trujillo al respecto le decía que no aparece en los presupuestos municipales llevar agua a los diseminados, y que bien podían haberlo puesto como sus líneas naranjas. El edil de Cs, Alejandro Carballo, le contestó que los presupuestos aprobados por el Ayuntamiento no eran los de Ciudadanos y le emplazó a que el PSOE les votara en la próxima investidura tras las elecciones y así podrían hacer su propio presupuesto naranja. Pues eso, de ida y vuelta.