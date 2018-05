Zorrilla le pide al PP que cumpla su moción aprobada en favor de los discapacitados SUR Recuerda que en un pleno se aprobó que éstos pudieran usar los carriles bici y que nada se ha hecho desde hace dos años para posibilitarlo PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 16 mayo 2018, 13:14

En este mandato municipal multipartidista habíamos observado reiteradamente la queja de la oposición, que reclama que se cumplan sus mociones aprobadas en pleno, lo que no se había vivido hasta ahora es que demandaran que se lleve a cabo las que impulsa el propio equipo de gobierno del PP. Y esto es justo lo que ha pasado esta mañana, que el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla; el miembro de Ruedas Redondas Alonso González y el coordinador de la Agrupación de Desarrollo, Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, le han exigido al equipo de gobierno que ejecute la moción que el área de Accesibilidad llevó a un pleno para que los discapacitados puedan hacer uso de los carriles bici. Dicha iniciativa generó un importante debate en la sesión y sumó los votos a favor de todos los partidos, a excepción de Málaga Ahora, que se abstuvo tras una ronda de negociaciones en los pasillos.

Zorrilla explicaba que de esa jornada de abril de 2016 ya han pasado dos años y nada se ha hecho, lo que dijo que resultaba extremadamente «paradójico, una moción del PP, que el propio PP no lleva a cabo» al tiempo que subrayó que esta medida sí se lleva a cabo en otras ciudades españolas. El portavoz de IU-Málaga para la Gente subrayó que colectivos como Ruedas Redondas no veían ningún problema en que las personas con discapacidad usasen los carriles bici, y explicaba que lo que de verdad entraña problemas es que los carriles no se terminen, algo que subrayaba justo delante de la puerta del Rectorado, donde se corta abruptamente una de estas vías, justo delante de un bordillo. «La Junta no ejecuta en su plan para mejorar los carriles bici, pero el Ayuntamiento tampoco lo está haciendo como debiera y este es el ejemplo», explicaba señalando al suelo.

Por otra parte, Zorrilla indicó que el Ayuntamiento incumple muchos preceptos de la ley en lo que respecta precisamente a la multitud de establecimientos que hay abiertos en Málaga que son inaccesibles para este colectivo que se desplaza en silla de ruedas. Por último, ha abundado en la situación que se ha hecho viral por la que un chico en silla de ruedas tuvo que se ayudado a subir a un autobús de la EMT en la Universidad porque no funcionaban las rampas. «Se ha avanzado en este sentido, pero todavía hace falta completar la flota de autobuses para que todos tengan doble rampa así como ampliar la formación de los conductores».

Por su parte, el portavoz de Ruedas Redondas Alonso González dijo que le resultaba «kafkiano» que el equipo de gobierno lleve una moción suya a pleno y que no la cumplan. Puso el ejemplo de Sevilla donde personas con discapacidad y ciclistas hacen uso del carril bici sin ningún problema, y puntualizó que Málaga está lejos de tener una buena red de este tipo de vías, y que el corte radical de una de ellas delante del Rectorado, donde estaban, era el triste ejemplo.

Por último, el coordinador de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible Alfredo de Pablos, dijo que su colectivo está dolido con la discriminación que sufren por parte del Ayuntamiento de Málaga, y puntualizó que el área de Movilidad sigue siendo «non grata» para ellos. «Que pudiéramos usar el carril bici nació de nuestros representantes y murió en las mesas de los técnicos», dijo, al tiempo que subrayó que el motivo es porque son peatones, que se suponía una circunstancia de la ley para protegerles, que sin embargo el área de Movilidad ha vuelto en su contra. «Somos peatones, pero no nos podemos bajar de las sillas de rueda, esta es nuestra realidad». En cuanto a la EMT subrayó que deben mejorar la flota para darles mejor servicio y que es «inadmisible que dos de cada tres establecimientos en Málaga incumplan la Ley de los Derechos de las Personas con discapacidad, y no sean accesibles».