Zorrilla demanda que se le quite la rotonda al jeque y se llame ‘afición malaguista’

Ocurrió en diciembre de 2015. El pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobaba que se le retirase al jeque Al-Thani la rotonda que tiene rotulado su nombre cerca del estadio de la Rosaleda. El pleno por mayoría (18 votos contra 13 del PP, que se quedó solo) aprobó esta enmienda de Ciudadanos a una iniciativa de IU-Málaga para la Gente, ya que entendían que el propietario del Málaga no merece esta distinción. Cuando se votó, a instancias de Alejandro Carballo, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, dijo la siguiente frase, que quedará para los anales: «Se me caen las lágrimas de la emoción, porque mi grupo fue el único que fue a la junta electoral a denunciar esta medida del PP en plenas elecciones», y explicaba que diferenciaba al Málaga del dueño del mismo, con sus intereses personales y no malaguistas.

Han pasado dos años y el Málaga pasa de nuevo por una época que parece no es especialmente buena, y Zorrilla se pregunta por qué el Ayuntamiento no ejecuta de una vez por todas esta decisión que tomó la Corporación en pleno. El líder de IU-Málaga para la Gente recuerda en esta jornada cómo el equipo de gobierno del PP, sin importarle estar en periodo electoral quería inaugurar la rotonda a toda costa, lo que se evitó tras una denuncia de la junta electoral de su partido. «Fue una barbaridad en su día ponerle el nombre del jeque a la rotonda, en el fondo y en la forma. En el fondo, porque se hizo sin pasar por la comisión técnica de calles, que siempre tiene en la boca el PP cuando pedimos que se cumplan los acuerdos de pleno, y en la forma porque el jeque no tiene ningún merecimiento para tener una rotonda, más allá de que es el dueño del Málaga». Así se explicaba el portavoz de IU-Málaga para la Gente acompañado de la edil Remedios Ramos. Añadía que, sin embargo, hay futbolistas ligados al Málaga como Sebastián Viberti o Migueli, que merecerían tener esta rotonda, o incluso Juan Gómez Juanito, que en éste último caso sí tiene una calle, pero que está muy alejada de La Rosaleda, en el polígono Santa Barbara. O incluso Duda, que aunque es portugués, se le tiene mucho cariño en la ciudad y es el que más partidos ha jugado con el Málaga en primera división, puntualiza el líder de IU-Málaga para la Gente. Además, de este grupo, Zorrilla estima que si se trata de ponerle una rotonda a alguien de relevancia en la organización de la entidad malaguista está también Antonio Benítez, que es el entrenador que más temporadas ha estado con el equipo, que ha sido jugador, entrenador y que sigue ligado al Málaga». Y por si todos estos ejemplos fuesen pocos, el portavoz de IU-Málaga para la Gente asegura que hay una rotulación, que a buen seguro contará con el apoyo de la generalidad: ‘Rotonda a la Afición Malaguista’.

En esta línea, explica que su grupo ha preguntado ya en dos ocasiones al equipo de gobierno del PP por qué no ha ejecutado este acuerdo plenario, y que la última respuesta, que les llegó en diciembre del pasado año, es más que ambigua, ya que les explica que debe pasar a la comisión técnica de calles y una vez realizado este trámite, que el CEMI la dé de baja en el callejero. Pero, como explica Zorrilla, no señala en qué momento del trámite está. «Para rotularla para el jeque tardaron dos días y para darla de baja, una cuestión aprobada en pleno, llevan dos años; estos son los particulares tiempos del alcalde».