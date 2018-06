Las viviendas turísticas entran de lleno en el pleno del Ayuntamiento de Málaga Málaga Ahora y Ciudadanos piden más regulación por parte del Ayuntamiento, aunque el alcalde insiste en que las competencias son de la autonomía y el estado. El PSOE, por su parte, pide la reprobación de De la Torre por la obra de la plaza de La Merced ANA PÉREZ-BRYAN Lunes, 4 junio 2018, 13:52

El tono del debate sobre la proliferación de las viviendas de uso turístico en las ciudades ha ido incrementándose a medida que subía el número de plazas en este capítulo: en el caso concreto de Málaga capital, esas plazas ya superan levemente la cifra de camas en los hoteles, y el fenómeno es similar en otros puntos de la provincia, sobre todo costeros. En este escenario, a la preocupación de los vecinos que residen en las zonas 'calientes' se suman las voces que también desde la política, la hotelería y la hostelería reclaman medidas que pongan coto al desarrollo sin control, y sobre todo a la necesaria regulación a través de la legalidad vigente.

Que en efecto es un asunto que preocupa, y que lo hace cada vez más, puede constatarse en el orden del día del pleno que se celebrará mañana en el Ayuntamiento, donde coincidirán dos mociones urgentes de signo similar y una tercera que aborda los efectos colaterales de la proliferación descontrolada de las viviendas turísticas. Las dos primeras son sendas peticiones de Málaga Ahora y Ciudadanos, que si bien no son calcadas sí ponen sobre la mesa la necesidad de afrontar un debate desde la esfera municipal a pesar que desde el Ayuntamiento haya sugerido en más de una ocasión que la competencia es autonómica y estatal.

No obstante, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, insiste en el debate ampliando una moción que ya avanzaron en febrero y que se sustenta de nuevo en el informe (ya terminado) del OMAU sobre los efectos de los usos turísticos en Málaga y que a su juicio, está provocando en la ciudad problemas de calado: «Es una prepocupación creciente que llega desde todos los distritos y todos los estatus sociales, porque ya no es sólo la vivienda turística, sino las dificultades que se derivan de ese fenómeno a la hora de acceder a una vivienda en la ciudad. Estamos ante un problema importante», avanzaba Torralbo, quien reclama en su moción que el Ayuntamiento articule las medidas necesarias para controlar al menos desde lo que sí es su competencia: el cumplimiento de la normativa del PGOU, es decir, de los usos urbanísticos de este tipo de viviendas. Además, Málaga Ahora reclama la regulación del alquiler turístico de tipo colaborativo, limitándola a 60 días al año; la creación de una tasa municipal de actividad tusrística y sobre el uso y explotación de viviendas con fines turísticos y la puesta en marcha de un observatorio metropolitano de la vivienda.

En ese necesario control de este tipo de alojamientos coincide el grupo de Ciudadanos, que en su caso pone el foco del problema en la falta de inspectores suficientes que controlen las viviendas que son legales y las que no lo son. Así lo ha avanzado esta mañana el portavoz del partido naranja, Juan Cassá, quien ha lamentado que en la provincia sólo hay «cuatro inspectores para todas las viviendas turísticas que han ido proliferando». En este caso, el grupo de Cassá reparte las peticiones de su moción entre el nuevo Gobierno (con un marco normativo estatal para regular estas viviendas), la Junta (con más labor inspectora) y el propio Ayuntamiento (con la proliferación de más políticas de alquiler de vivienda pública). Este último aspecto, el del acceso a la vivienda, es el núcleo de la moción urgente que por su parte ha presentado el edil no adscrito, Juanjo Espinosa, quien exige al Ayuntamiento medidas en este sentido y que ha recibido una contundente respuesta por parte del alcalde: «El señor Espinosa debería sentirse confortado de vivir en un municipio que cuida tanto las políticas de vivienda, aún sin ser de nuestra competencia», ha destacado De la Torre insistiendo por enésima vez en que el Ayuntamiento realiza, en este sentido, un trabajo «que le corresponde a la Junta de Andalucía». Con respecto a las viviendas turísticas, el alcalde ha admitido la prepocupación del equipo de gobierno pero ha recordado que «los reglamentos son competencia autonómica y en el último caso, estatal». Aún así, De la Torre ha avanzado que estudiará con «detenimiento» las mociones de Málaga Ahora y Ciudadanos para ver si se pueden instaurar medidas que, desde lo municipal, puedan contribuir al equilibrio: «Nosotros queremos que el centro conserve a los vecinos y que los alquileres no se disparen, y todo respetando también la actividad hoetelera y hostelera», ha destacado el primer edil.

Reprobación

Más allá de las viviendas turísticas, el debate en el pleno de mañana tendrá otro foco importante en los socialistas y en la petición expresa que harán al resto de concejales de la sala de que sumen sus votos para reprobar al alcalde «por su precipitación y despilfarro en las obras de la plaza de La Merced». La iniciativa la planteaba esta mañana en su turno el portavoz socialista, Daniel Pérez, eufórico como el resto de sus compañeros por el cambio reciente en La Moncloa y que ha avanzado que esto será «el principio del cambio también en La Casona». Sin embargo, tanto el portavoz como su edil Sergio Brenes han utilizado un discurso tan ambiguo a la hora de pedir «responsabilidades» a De la Torre y a «exigirle que dé un paso atrás porque el PSOE tiene un fantástico candidato y un programa» que se han visto obligados a aclarar que esta reprobación se quedará en eso, en una cuestión casi de imagen, y que en ningún momento se plantean una moción de censura, al igual que ha sucedido en Madrid. «Queremos ser alternativa en la ciudad ganando las elecciones», ha explicado Pérez, que no podrá sacar adelante la reprobación al alcalde porque, salvo sorpresas de última hora, Ciudadanos votará que no.