Villalobos: «Me daría mucha rabia que se perdiera la Alcaldía de Málaga por cuestiones personales» Celia Villalobos, en el programa 'Los desayunos' de TVE . / RTVE La exregidora y diputada advierte de que «costó mucho esfuerzo» cambiar la dinámica electoral en Málaga ANTONIO M. ROMERO Málaga Martes, 16 enero 2018, 12:52

Celia Villalobos, ex alcaldesa de Málaga y actual diputada nacional, ha afirmado esta mañana que le daría «mucha rabia» que se perdiera la Alcaldía de Málaga «por cuestiones personales». Una referencia a la actual situación de incertidumbre sobre el futuro candidato del PP al Ayuntamiento de la capital provincial toda vez que el actual regidor, Francisco de la Torre, no aclara si quiere o no volver a repetir como cabeza de cartel. (Ver vídeo al final de la noticia).

Durante una entrevista en el programa 'Los desayunos' de TVE para hablar sobre pensiones -es la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo-, fue cuestionada sobre la situación del futuro candidato en Málaga, el principal Ayuntamiento de España en manos de los populares. A este respecto, Villalobos dijo que espera y confía en que el PP sea capaz de mantener su actual situación en la provincia. «Personalmente a mí y a los que estábamos entonces nos costó mucho esfuerzo y muchos años cambiar la dinámica electoral en Málaga. Y me daría mucha rabia que se perdiera ahora por cuestiones personales», ha declarado la exregidora en referencia al cambio de dinámica que se produjo en 1995 con la llegada de los populares al gobierno de importantes municipios de la provincia, entre ellos, la capital.

Preguntada sobre qué debería hacer Francisco de la Torre, Celia Villalobos ha dicho que «eso es un problema de él» y que ella tiene por norma cuando se va de un lugar no volver a interferir en esos asuntos. «Cuando dejé de ser alcaldesa, él era mi primer teniente de alcalde. Es un gran alcalde y fue un buen compañero. A partir de ahí yo no me he vuelto a inmiscuir para nada porque creo que las personas que se van y quieren seguir gobernando, como algunos casos que estamos viendo, eso al final te acaba situando fuera de la realidad», ha dicho.

Vídeo: Referencia a la actual situación de incertidumbre sobre el futuro candidato del PP al Ayuntamiento de Málaga (se encuentra justo en la hora y 23 minutos)