Luz verde a los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga Un momento de la sesión plenaria de hoy. / Ñito Salas Equipo de gobierno y Ciudadanos tumban el centenar de enmiendas del bloque de izquierdas y aprueban de forma inicial las cuentas con el objetivo de que entren en vigor en mayo. Los últimos presupuestos del mandato potencian el gasto social y las inversiones FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Viernes, 27 abril 2018, 13:45

Pocas sorpresas ha habido este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde los presupuestos municipales de este ejercicio han dado el penúltimo paso para que previsiblemente puedan entrar en vigor a lo largo del mes de mayo. Hasta que ese momento llegue, las cuentas de 2017 seguirán prorrogadas dejando en suspenso la concesión de ayudas y la ejecución de nuevas inversiones (el gasto corriente y el pago de nóminas está garantizado). Quizá por esa urgencia en que los presupuestos sean una realidad cuanto antes la sesión plenaria de esta mañana ha sido un mero trámite -«un paripé», según la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo- en la que el equipo de gobierno del PP y su socio de investidura, Ciudadanos, han vuelto a escenificar el acuerdo alcanzado hace unas semanas para sumar la mayoría necesaria (16 ediles) frente al bloque de izquierdas (15) y aprobar de forma inicial unas cuentas diseñadas no sólo para 2018 sino también para llegar hasta el final del mandato (mediados de 2019) y que experimentan un notable incremento del gasto social y las inversiones a un año de la próxima cita con las urnas.

Los últimos presupuestos de la legislatura ascienden a 790,2 millones de euros, un 5,5% más (41,2 millones) respecto al ejercicio anterior. Un aumento que acaparan casi a partes iguales las partidas para obras y las destinadas a echar una mano a las familias que peor lo están pasando. No en vano, el gasto social aumenta un 22% en apenas un año (de 82,6 a 101,3 millones), el mismo porcentaje que experimenta el capítulo de inversiones (de 61,5 a 74,9).

Con apenas un día y medio para analizar el centenar de enmiendas parciales que sumaban PSOE, Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito vinculado a Podemos, Juan José Espinosa, el PP se apoyó en Ciudadanos para desestimarlas y pasar al siguiente punto en el orden del día: la aprobación inicial de los presupuestos con el voto en contra del resto de la oposición. A partir de ahora, se abre un periodo de alegaciones de 15 días antes de que vuelvan a someterse a su aprobación definitiva y enviados al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su entrada en vigor. En la formación naranja insisten en remarcar que «no son» sus presupuestos, pero sí que los dan por buenos tras incluir el equipo de gobierno las 61 medidas que el grupo liderado por Juan Cassá le puso sobre la mesa como la redacción de los proyectos para crear minipabellones en los barrios, la recuperación del monte Gibralfaro como parque, más dinero para el Cuerpo de Bomberos o la incorporación de una partida para mejorar los accesos al PTA. «Nosotros hubiéramos hecho unos presupuestos diferentes, pero somos responsables y damos estabilidad para gobernar a cambio de una batería de propuestas por 17,5 millones que tienen el ADN de Ciudadanos», ha afirmado el portavoz 'naranja', Juan Cassá. Un apoyo que ha agradecido el portavoz del PP y concejal de Economía, Carlos Conde, quien ha resaltado las bondades de estas cuentas que, a su juicio, «consolidan la recuperación económica de Málaga a la vez que se sigue garantizando la ayuda a las familias con mayores necesidades». En la misma línea, ha remarcado que el Ayuntamiento anticipará a este año la salida del plan de ajuste económico 2013-2020 que se puso en marcha para reducir la deuda, que actualmente está en 480 millones de euros.

Ñito Salas

Críticas del bloque de izquierdas

Nada que ver con el discurso de la bancada de enfrente, donde tachan las cuentas de «electoralistas» y ponen en duda su capacidad de ejecución en vista de que en los presupuestos de 2017 únicamente se ha gastado el 30% de las inversiones previstas. «Llegan tarde y mal, son electoralistas e irreales porque no se van a ejecutar y no se da respuesta a las necesidades de los malagueños», ha criticado el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, quien ha afeado al equipo de gobierno «que no se ponga fin a la plusvalía por herencia» a la vez que reclamaba «más inversión para los barrios que son la Málaga olvidada, y también para la Málaga inacabada como el Astoria, el Guadalmedina o el tren del puerto».

En la misma línea, Málaga Ahora (cuyas tres concejales llevaban camisetas y carteles alusivos a la polémica sentencia contra 'La Manada' con el mensaje 'No es abuso, es violación') ha calificado los presupuestos de «irreales, ficticios y desiguales en el reparto de los recursos». Además, su portavoz Ysabel Torralbo ha vuelto a poner el acento en el «abuso» de las subvenciones directas (sin concurrencia pública), que este año se verán incrementadas en casi un 25% hasta los 3,7 millones de euros.

Su homólogo en IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha subrayado que son «tramposos y poco creíbles» y ha lamentado que se hayan rechazado las enmiendas presentadas por su formación con propuestas que «marcan las que deberían ser las prioridades del Ayuntamiento, como generar empleo, mejorar los servicios públicos y acometer actuaciones en los barrios que llevan años olvidadas». Por su parte, Espinosa ha tirado de ironía para calificar las cuentas como «increíbles», pero «porque nadie se las cree».

Principales partidas de gasto

En materia de inversiones urbanísticas, la mayor partida serán los 4,6 millones para la peatonalización de la Alameda Principal, seguidos de los 2,1 millones para la renovación urbana del eje Carretería-Álamos, el nuevo acceso a Portada Alta y Teatinos desde la autovía, la rehabilitación de las antiguas cocheras de la EMT en El Palo para uso público y la finalización de obras como las de la avenida Plutarco, Ancha del Carmen, la nueva plaza de Tabacalera o del parque urbano en el Acueducto de San Telmo.

También aparecen tres millones para seguir avanzando en el parque del Benítez y otro millón para la puesta en valor del Monte Gibralfaro, pero nada para la integración urbana del Guadalmedina (más allá de 500.000 euros para la habilitación de una vía verde) ni para el futuro parque en los terrenos de Repsol debido a que aún les queda una larga tramitación para hacerse realidad. «Tendrán reflejo presupuestario cuando estén para ejecutarse», remarcó el regidor.

La promoción de VPO seguirá siendo una de las principales apuestas del Ayuntamiento, que ha reservado 9,7 millones para ejecutar siete promociones que suman 132 viviendas, a los que se sumarán otros 3,7 millones para continuar con las ayudas a la implantación de ascensores en edificios antiguos y 1,7 para el programa de subvenciones a la rehabilitación. Además, se incluyen 700.000 euros para continuar con la recuperación del convento de San Andrés, otra partida similar para la renovación del mercado de Salamanca (Molinillo) y una simbólica partida de 50.000 euros para iniciar la recuperación de la casa natal de Cánovas del Castillo con la idea de hacer un centro de interpretación.

En el capítulo de gasto social, que sigue al alza desde los 60,8 consignados en 2013 hasta los 101,3 de 2018, destacan los 24 millones para ayuda a domicilio a personas dependientes (18,6 en 2017) y los 10,1 (5,8 en 2017) para un plan de lucha contra la pobreza en el que se incluyen ayudas al alquiler (2,7 millones), la cobertura de necesidades básicas para familias en exclusión (2,4), la red economatos sociales (400.000 euros), planes de empleo para personas sin recursos (145.000) o la ampliación de la unidad de emergencia social (282.659).

Por áreas, Medio Ambiente se lleva la mayor parte: 192,4 millones, incluidos los 97,5 para Limasa. Además, también figuran 80.000 euros para el estudio de viabilidad del nuevo modelo de gestión (la limpieza se dejará en manos privadas y la recogida de residuos será municipalizada). Asimismo, se continuará con la reforestación de los parques periurbanos y la sustitución del arbolado viario.