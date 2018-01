Las ventajas del jardín vertical

Además de por su originalidad, belleza y funcionalidad, ya que se pueden instalar en lugares donde quizás no sea posible disponer de un jardín horizontal, hay quien convendrá que otra gran ventaja de los jardines verticales es que en ellos no se encontrará uno los tan habituales excrementos de perros. Uno de estos jardines verticales ha sido instalado por el Ayuntamiento de Málaga en la avenida Europa, sobre la fachada sur del Polideportivo Guadaljaire. La actuación ha sido desarrollada por el Servicio de Parques y Jardines y ha supuesto una inversión de 38.404 euros. El Ayuntamiento informó ayer de que el nuevo jardín ocupa una superficie de 120 metros cuadrados y que ha sido decorado «con especies vegetales tapizantes». Para facilitar su mantenimiento se le ha dotado también de un sistema de riego. El muro vegetal se sustenta sobre una estructura compuesta por sustrato de Musgo Sphagnum. Un elemento que, según el Consistorio, ofrece como principal ventaja «su importante capacidad de favorecer la retención de agua hasta 20 veces su peso, así como de inhibir la pudrición producida por bacterias». Una cualidad que, según se indica, evita el deterioro de las raíces de las plantaciones situadas en la pared y deja respirar la tierra, de modo que provoca un considerable ahorro de agua así como un fácil manejo de las labores de mantenimiento. Además de la mejora estética que aporta la presencia de este elemento verde en el polideportivo de Guadaljaire, su existencia, según el Ayuntamiento, reportará otros beneficios, como la generación de oxígeno, el atrapamiento de polvo, o filtrado de gases nocivos (una acción muy importantes al encontrarse la instalación deportiva junto a la autovía).

En Málaga no hay muchos jardines verticales, a diferencia de otras ciudades. Que recordemos existe un muro vegetal cerca de la calle Carretería en un rincón que da a la plaza de los Mártires. No estaría mal que hubiera más.

Alcubilla rehabilitada.

Alcubilla de Martiricos: un proyecto de rehabilitación «riguroso»

Ayer recogíamos la opinión de un ciudadano que se refería a la reciente rehabilitación de la Alcubilla de Martiricos, ubicada en la avenida Doctor Gálvez Ginachero, y que manifestaba que no se había rematado la obra ya que aseguraba que en el tejado habían quedado los remates de hierro de las esquinas sin completar, por lo que reclamaba que debían terminarse. Pues bien, puestos al habla con el arquitecto técnico autor del proyecto, Pablo Pastor, éste nos indica que el proyecto de rehabilitación seguido «ha sido muy riguroso», y que al no existir documentos ni constancia del tipo de remate existente en el tejado de la alcubilla, no han querido colocar ningún elemento que distorsionara su acabado. Pastor comentó del mismo modo que la placa de los Patronos de la ciudad que finalmente ha sido colocada en la alcubilla tampoco se encontraba en ese lugar originalmente.