«La velocidad del progreso científico es simplemente cuestión de recursos» El malagueño Juan Manuel Pascual ha desarrollado su carrera profesional en Estados Unidos. / SUR Juan Manuel Pascual, médico malagueño y profesor e investigador en la Universidad de Texas, pronunciará hoy una conferencia sobre la repercusión social de la ciencia y la excelencia en el Aula de Cultura de SUR ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 29 junio 2017, 08:29

El profesor e investigador malagueño Juan Manuel Pascual, que desarrolla su trabajo en el departamento de neurología, fisiología, genética y pediatría de la Universidad de Texas, pronunciará hoy (20.00 horas) una conferencia en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA), dentro de las actividades del Aula de Cultura de SUR. El doctor Pascual, que disertará sobre la repercusión social de la ciencia y la excelencia, será presentado por el rector de la UMA, José Ángel Narváez. También participará el catedrático de fisiología humana de la UMA, Salvador González Barón. En esta entrevista, Juan Manuel Pascual afirma que «La velocidad del progreso científico es cuestión simplemente de recursos».

-¿De qué va a hablar usted en la conferencia en el Aula de Cultura?

- Voy a tratar del área de la ciencia que un libro que he escrito inaugura: las enfermedades neurológicas progresivas que acontecen durante el desarrollo humano. Es un campo que está alcanzando suficiente madurez como para dedicarle un tratado completo. Hasta ahora, el enfoque de estas enfermedades no ha sido sistemático. El libro pretende remediar esta deficiencia. Por otra parte, que quizás es mas importante, el libro recoge todos los fundamentos genéticos y moleculares conocidos en estos procesos con el fin de estimular y facilitar la investigación científica. Las lagunas de conocimiento se abordan, amplia y explícitamente, a lo largo de las 512 paginas de la obra precisamente para incidir sobre las carencias de la ciencia que todavía existen.

-¿Ciencia y excelencia van de la mano?

-Hay dos aspectos de esta relación: por una parte, la ciencia debe ser excelente para que sea útil. Este no es siempre el caso, desafortunadamente. Hay demasiada presión académica por publicar a toda costa para poder avanzar en el escalafón docente e investigador, de manera que mucho de lo que se publica es de muy poco valor. Por otra parte, la ciencia de calidad es una de las actividades supremas del ser humano y de la sociedad, pues sirve para explicar la naturaleza, incluida la humana. En este sentido, hay pocas aspiraciones tan nobles. Entre ellas, al mismo nivel que la ciencia, se encuentran todas las humanidades y las distintas ramas de la reflexión humana.

- ¿Cree que la ciencia tiene el lugar que se merece o cuenta con poco recursos por parte de los gobiernos?

-Todos los recursos son pocos cuando se sabe que la solución de las enfermedades y la conquista de muchos de los males y atrasos que aquejan al ser humano, en casi todas partes del mundo, vendrá de la mano de la ciencia. La velocidad de progreso es una cuestión simplemente de recursos. Pero esto todavía parece ser un secreto para muchos, de modo que no hay suficiente incentivo social como para que los estados se hagan cargo de la situación y planifiquen a largo plazo. Conozco muy pocos países en donde los recursos se planifiquen a la larga.

LAS CLAVES «Severo Ochoa me dijo que la mayor felicidad es hacer lo que a uno más le gusta» «Hay demasiada presión académica por publicar a toda costa para poder avanzar en el escalafón»

- ¿Hay que tener una fuerte vocación para ser científico y soportar a veces la incomprensión social?

-Severo Ochoa me dijo cuando yo era muy joven que la mayor felicidad es hacer lo que a uno más le gusta, de forma que no necesitamos de mayores estímulos externos. Basta con alcanzar un nivel de vida promedio y cierta estabilidad en el trabajo a largo plazo para ser feliz como científico. Desafortunadamente, estas condiciones hoy en día no existen en España, donde la ciencia es una actividad menor o un pasatiempo.

-¿Cree usted que la sociedad valora el trabajo científico?

- La sociedad lo valora altamente. Sobre todo cuando uno se beneficia de los avances que hace tan solo una generación eran impensables.

-¿Qué aportaciones hace usted en su libro 'Trastornos cerebrales progresivos en la infancia'?

-La principal contribución consiste en comenzar a razonar sobre las enfermedades desde el punto de vista más básico, que es el molecular y celular. La segunda contribución es haber recopilado de manera asequible (espero) todo el conocimiento previo en este campo. La tercera es haber condensado mis 20 años de experiencia como clínico en este libro.

-¿Cuáles son los trastornos del cerebro más frecuentes en los niños?

-El principal son los déficits intelectuales, los cuales incluyen la atención, el razonamiento y la madurez.

-¿Se pueden prevenir esas patologías o no hay forma de evitarlas?

-Hoy no son dolencias que se puedan evitar, pero en un futuro se podrá rectificar el componente genético que subyace a muchas de ellas. Naturalmente, esto no suplantará a la importante función que la educación de la persona desarrolla.

-¿Qué líneas de trabajo desarrolla en la Universidad de Texas?

-Estamos desarrollando ensayos clínicos para ciertos tipos de enfermedades genéticas asociadas con la epilepsia. También estamos generando ratones que desarrollan enfermedades neurológicas propias del hombre con el objeto de facilitar su estudio, algo que aún no es posible en el ser humano. Por otra parte, estamos mutando sistemáticamente todos y cada uno de los 22.000 genes que contiene el ratón (que son en un 98 por ciento idénticos a los del ser humano) para asociar ciertas capacidades cerebrales con cada uno de esos genes. Finalmente, dedico los viernes a ver pacientes aquejados de enfermedades serias, poco frecuentes o de difícil diagnóstico o tratamiento.

-¿Tiene usted relaciones con la Universidad de Málaga?

-Mantengo muy buenas relaciones, especialmente porque cursé aquí casi todos mis estudios y porque mis padres han sido parte de la Universidad desde sus primeros comienzos. Tengo especialmente buenas relaciones con el profesor José Becerra Ratia, que dirige un magnífico centro de investigación asociado a la Universidad.

-¿Cuánto tiempo lleva radicado en Estados Unidos?

-Ahora que lo pienso, me temo que ya llevo allí mas de la mitad de mi vida: 27 años.