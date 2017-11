Los vecinos de Miraflores del Palo ya pueden beber agua del grifo Garrafas encontradas por los vecinos cerca del pozo contaminado y puestas a disposición de la Policia nacional Aunque el pasado miércoles ya empezaron a recuperar el abastecimiento, se recomendó no usar el agua para beber ni para cocinar FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Martes, 21 noviembre 2017, 00:48

Los vecinos de Miraflores del Palo ya pueden consumir el agua del grifo con total garantías, justo una semana después de un vertido de detergente concentrado en el pozo del que se abastecen dejara sin suministro a unas 750 familias desde el lunes por la noche. Aunque el pasado miércoles ya empezaron a recuperar el abastecimiento, se recomendó no usar el agua para beber ni para cocinar hasta que las pruebas de laboratorio certificaran que es plenamente potable. Esa garantía no se logró hasta ayer, tras comprobarse en las últimas muestras tomadas que no quedaban rastros de detergente en la red. Una vez resuelta esta situación, los trabajos se centran ahora en la limpieza del pozo en el que se produjo el vertido, que es el acuífero del que se abastece esta urbanización, la única en suelo urbano a la que no suministra Emasa.

Hasta entonces, el caudal será el que inyecta en el aljibe la empresa municipal de aguas.