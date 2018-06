Vecinos del Centro rechazan el cambio de las farolas de la Alameda Principal Farolas que existen en la Alameda y tipo de farola que se va a implantar. / SUR El Colegio de Arquitectos y la Academia de San Telmo sí apoyan la sustitución de las actuales luminarias por unas nuevas de tipo minimalista JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 11 junio 2018, 13:57

La sustitución de las cuarenta farolas modernistas de la Alameda Principal por unas nuevas de tipo minimalista, dado a conocer este lunes por este periódico, ha generado división de opiniones. El presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, Alfonso Miranda, ha calificado de «despropósito» el cambio contemplado en el proyecto que el Ayuntamiento ya ha iniciado en una primesa fase junto a la rotonda del Marqués de Larios. «No está justificada la necesidad de cambiarlas, es un gasto estúpido, esas farolas forman ya parte del patrimonio de la ciudad», ha afirmado este representante vecinal, quien apuesta por reutilizar las que ya existen y que fueron instaladas hace unos treinta años. «Son decorativas y en su día fueron una novedad muy buena», ha añadido Miranda.

El presidente de Centro Antiguo, que agrupa a medio millar de vecinos aproximadamente, ha comentado que, en las reuniones que tuvieron con la Gerencia de Urbanismo para debatir sobre el proyecto de remodelación de la Alameda, no se les explicó con detalle el cambio de las farolas. «De eso no se nos dijo nada, nos dieron una charla y nos pusieron unas fotos muy bonitas, pero la participación vecinal en la concepción de este proyecto ha sido cero, ni una sola concesión», ha afirmado Alfonso Miranda, quien ha añadido que los responsables municipales «pidieron opinión y la guardaron en un cajón».

Por su parte, el decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, se mostró partidario del cambio de las farolas por las previstas en el proyecto elaborado por los arquitectos de la Gerencia de Urbanismo. «No me parece mala idea, no siempre hay que ir a una imagen historicista, hay que verlas en el conjunto de la actuación», ha apuntado Sarabia, quien considera que la arquitectura con la que se cambian los espacios urbanos debe responder a la época en la que se realiza. «Dentro de doscientos años dirán que esas eran las farolas de 2018. Con esa filosofía del historicismo, ¿dónde ponemos la línea a partir de la que no evolucionamos?», ha argumentado.

En un sentido parecido, para el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, José Manuel Cabra de Luna, la sustitución de la farolas no le parece «un atentado». «Las nuevas me parecen elegantes, las que existen actualmente no tienen un plus de autenticidad, son una recreación que evoca elementos modernitas», ha comentado Cabra de Luna, quien ha agregado que, en cualquier caso, «lo exigible es que se hagan con la calidad que merece este espacio de la ciudad».