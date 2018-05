Los vecinos del Centro denuncian que el Ayuntamiento silencia el problema del ruido Fernando González Amenazan con recurrir a los tribunales si no se aplica de forma inmediata las Zonas Acústicamente Saturadas JUAN SOTO Málaga Lunes, 21 mayo 2018, 14:50

Los vecinos del Centro han denunciado hoy que el Ayuntamiento quiere silenciar el problema del ruido en la ciudad e incumple las leyes al no declarar de forma inmediata las Zonas Acústicamente Saturadas como ya le ha exigido el Defensor del Pueblo Andaluz. El presidente de la asociación Centro Antiguo, Alfonso Miranda, lamenta que el equipo de gobierno no tiene interés en aplicar esta norma y que sólo hace darle vueltas. «El Ayuntamiento usa ahora la artimaña de una supuesta consulta popular para no aprobar el plan contra el ruido que lleva años estudiando y supuestamente negociando con los afectados», explica.

Desde el colectivo recuerdan que no se trata de un choque de intereses, sino de garantizar el derecho al descanso de los residentes, tal y como se recoge en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el acto celebrado en la plaza de la Merced han asegurado que no les quedará más remedio que acudir a los tribunales para defender sus derechos. Los residentes del Centro han sido apoyados por otras asociaciones de vecinos como Lagunillas, Romeral contra el Ruido o El Bulto.

Los responsables de la asociación lamentan que el equipo de gobierno lleva cuatro años dándoles largas y que las reuniones mantenidas hasta la fecha no han servido para nada. El vicepresidente, Alejandro Villén, recuerda que ellos han sido los únicos que han planteado propuestas concretas, algo que no han hecho ni el PSOE ni Ciudadanos. Además, denuncian que cuando el informe del secretario municipal certificó la legalidad de la actual zonificación, el Consistorio se escudó primero en el cambio del concejal del ramo para ralentizar el proceso, anunciando reuniones sectoriales para buscar un consenso imposible y viajes para comprobar in situ la eficacia de las ZAS de otras poblaciones.

Esta denuncia se produce después de que el Ayuntamiento haya pospuesto hasta finales de noviembre la declaración del ZAS y haya abierto un proceso de consulta ciudadana como ya publicó este periódico la semana pasada.