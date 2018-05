Los vecinos de la barriada El Torcal rechazan semipeatonalizar la avenida Manuel Torres Un momento de la votación / Juan Soto El Ayuntamiento descarta la actuación en el barrio tras someterla a votación entre los residentes, que emitieron 226 'no' y sólo 38 'sí' JUAN SOTO Málaga Viernes, 4 mayo 2018, 22:14

Los vecinos de la avenida Manuel Torres de El Torcal no pasearán finalmente por una vía semipeatonalizada como había previsto el Ayuntamiento. Tras la votación popular celebrada esta tarde en la barriada, los residentes han decidido que la vía se mantenga como hasta ahora por una importante mayoría. De las 262 personas que fueron a votar, 224 apostaron por el no y sólo 38 votaron a favor de la actuación.

Aunque inicialmente el Ayuntamiento había planteado que al menos 300 propietarios fueran a votar para que el resultado fuera válido, el concejal del distrito, Raúl Jiménez, ha explicado que la obra no se realizará por la gran mayoría alcanzada. La actuación que ahora han rechazado los vecinos estaba presupuestada en 360.000 euros y contaba con un plazo de ejecución de nueve meses. Según se detallaban en la información del proyecto facilitada a los residentes, la actuación contemplaba dejar la vía con un solo carril en dirección norte al mismo nivel de las aceras y permitir una velocidad máxima autorizada de 10 kilómetros por hora para no perjudicar a los talleres que hay en la vía, crear 3.480 metros cuadrados de nuevo acerado y aumentar las zonas verdes disponibles con la plantación de 19 árboles y 20 jardineras con 190 unidades de flores de temporada. Además, el Consistorio se comprometía a no otorgar nuevas licencias de terraza y a mejorar la movilidad en las calles de la zona.

Tras este resultado tan amplio, Jiménez ha adelantado que el lunes informará a la Gerencia de Urbanismo para que no se abran los sobres de las empresas que habían concurrido a la actuación y ha explicado que el dinero que se iba a destinar a esta actuación volverá a la caja única del Ayuntamiento, ya que formaban parte de las actuaciones financieramente sostenibles del presupuesto del año pasado. Igualmente recordó que la peatonalización de esta vía era una actuación que llevaban en el programa electoral y que cuando fueron elegidos lo convirtieron en programa de gobierno. Tras rechazar los vecinos un primer proyecto de peatonalización lo modificaron al actual de semipeatonalización que también ha sido rechazado.