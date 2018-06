Urra: «Algo falla si tenemos que poner carteles que digan prohibido pegar a los médicos» Mariela Checa, Javier Urra y Pablo Aranda, en el Museo Carmen Thyssen. / Fernando González El psicólogo forense anima a las personas a conocerse un poco mejor durante una conferencia organizada por el Aula de Cultura de SUR JUAN SOTO Málaga Miércoles, 20 junio 2018, 01:06

Alcohol en menores, agresiones sexuales, violencia familiar… Partiendo de la base de que la vida es injusta, el psicólogo forense y primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, hizo ayer un resumen sobre los problemas de la sociedad durante una conferencia organizada por el Aula de Cultura de Diario SUR con la colaboración de la Fundación La Caixa. «Algo está fallando si en los centros de salud hay que poner carteles de prohibido pegar a los médicos», razonó. Durante una charla muy participativa y amena celebrada en el auditorio del Museo Carmen Thyssen, Urra consideró que «el nivel de tontería que tenemos es elevado».

El psicólogo consideró que estamos haciendo una sociedad completamente individualista en donde hay consumidores en vez de personas y recordó que «lo importante no es el yo, es el tú». Tirando de experiencias y vivencias personales, aconsejó a los presentes relativizar la importancia de las cosas y disfrutar del momento porque la felicidad es temporal. «El ser humano sabe que va a morir y la felicidad es el momento; el pasar buenos ratos», resumió.

Sin rehuir de ningún tema, el profesional consideró que se ha producido una regresión en algunos aspectos y que algo está fallando en esta sociedad cuando «el 80% de las personas se consideran más inteligentes que la media». Urra habló sobre los riesgos de la gestación subrogada, el temor a la muerte que nos acompaña durante toda la vida, la educación de los menores, a los que se mima en exceso, y hasta los problemas de xenofobia y la doble moral. «Algo grave está fallando cuando hay niños que agreden a sus padres», añadió ante un auditorio abarrotado.

La visita a la capital le sirvió para presentar su último libro, 'La triple E', una especie de manual para que las personas se conozcan a sí mismas. Urra explicó que las personas que lo adquieran deben utilizarlo como si fuera un juego, con un bolígrafo en la mano y contestarlo con intención de aprender a conocerse un poco mejor. ¡Pero cuidado! No todo el mundo está preparado para abrir sus páginas y enfrentarse a sus numerosos cuestionarios: «La gente que no quiere conocer sus sombras, esa que va con un taca-taca emocional, mejor que no lo haga».

En este sentido razonó que muchas personas no quieren verse reflejadas en un espejo porque se ven diferentes a como ellas se creen que son y que por ello lo más importantes es verse reflejado en los ojos de los demás. Hablando de las relaciones familiares y de pareja, Urra quiso diferenciar entre el temperamento, que no se puede cambiar ni con la educación, las circunstancias, que se pueden modificar como decía Ortega, y la personalidad, que también puede variar a lo largo de la vida.

El conferenciante fue presentado por la presidenta de la asociación Filio, Mariela Checa, quien destacó la cercanía, sencillez y positivismo del conferenciante, tres aspectos que mostró durante las cerca de dos horas de charla.